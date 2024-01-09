Никакого десанта: в ВМСУ отрицают присутствие нового российского БДК в Крыму (фото)

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что любую информацию, отличающуюся от той, которой он поделился в Facebook, следует считать ложной.

Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" не находился с начала полномасштабного вторжения России в Украину и сейчас не находится в акватории Черного и Азовского морей. Об этом на своей странице в Facebook 8 января написал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что большой десантный корабль "Петр Моргунов" того же проекта 11711 тоже не находится в портах временно оккупированного Крыма.

"Любую информацию, отличающуюся от указанной мной в этой заметке, надо считать ложной", — подчеркнул спикер.

Фото: Facebook

Плетенчук отметил, что никаких "подготовительных работ к высадке десанта" с упомянутых выше кораблей так же не предвидится.

Какая информация опровергнута

В воскресенье, 7 января, телеграм-канал "Крымский ветер" распространил информацию о том, что якобы перед началом полномасштабного вторжения России в Украину большой десантный корабль "Петр Моргунов" был переброшен в Черное море для участия в учениях и с тех пор находился в бухте Новороссийска.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" якобы заметила на спутниковых снимках новейший российский десантный корабль "Иван Грен". Они предположили, что это и есть тот самый "Петр Моргунов".

"На снимке со спутника Sentinel 2 за 6 января у пирса в Севастопольской бухте отмечен, с большой вероятностью, ВДК проекта 11711 типа "Иван Грен", — говорилось в сообщении.

Напомним, 28 декабря председатель Общественного совета при Одесской ОГА, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что после уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии оккупанты вывели из порта остатки Черноморского флота. Речь идет о минном тральщике "Александрит", спасательном буксире "Капитан Гурьев" и еще одном военном корабле.