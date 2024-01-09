Думали, что это НЛО: российская ракета Х-101 упала в Волгоградской области, — СМИ (фото)

Представители власти РФ не признают, что возле российского села упала ракета Х-101, которой били по Украине. Вместо этого они продолжают говорить, что предмет в поле — "НЛО".

В Волгоградской области РФ посреди поля отыскали неопознанный летающий объект (НЛО). Впоследствии представители власти признали, что объект может принадлежать Минобороны РФ. О деталях инцидента написали на местном портале "Волгоград онлайн".

На портале утверждают, что "НЛО" случайно нашли 8 января — именно тогда железнодорожники решили расчистить железнодорожные пути, засыпанные во время снегопада. Событие произошло возле села Большой Морец.

На фотографии, опубликованной в Telegram-канале "Елань новости", можно увидеть фрагмент объекта — часть корпуса, который торчит из снежного заноса, и крылья.

НЛО, похожее на ракету Х-101, в поле в Волгоградской области РФ Фото: Telegram

На место чрезвычайного происшествия отправились российские правоохранители — об этом свидетельствует другая фотография, размещенная в паблике запрещенной соцсети — ее привели на портале "Волгоград онлайн". Также отметили, что рядом не заметно военных ВС РФ: они должны были бы заниматься объектом, похожим на ракету, которая может взорваться при попытке что-то с ней сделать.

Остатки "НЛО" в Волгоградской области РФ Фото: Скриншот

Представительница местной власти Галина Зуева не признала, что "НЛО" на самом деле является российской ракетой, которую россияне запустили по украинцам. Однако отметила, что объект имеет отношение к Минобороны РФ, которое должно дать все ответы. Также заверила, что пострадавших и разрушений в результате появления "НЛО" не было.

"Что это — на этот вопрос вам ответят в Минобороны. Все службы необходимые уже на месте", — заявила российская чиновница, слова которой процитировали на портале.

Между тем жители Волгоградской области указывают, что объект — это российская ракета, которая "в очередной раз упала в поле". Также опубликовали сообщение железнодорожника, который обращался к администрации с просьбой "сообщить в соответствующие органы".

Железнодорожники — о находке НЛО в поле Фото: Скриншот из Telegram

В информационном канале Astra опубликован ряд других фотографий с места событий. Одна из фотографий сделана из кабины автомобиля, который проезжал рядом. Также называют объект — "неизвестным снарядом". При этом на украинском портале "24 канал" отмечают, что "НЛО" может быть ракета Х-101, которой 8 января РФ обстреливала Украину.

НЛО посреди поля в Волгоградской области РФ Фото: Astra Объект в Волгоградской области РФ Фото: Astra

Отметим, село Великий Морец расположено в более чем 400 км от границы Украины в Харьковской области.

Расстояние от места падения Х-101 до границы Украины Фото: Google Maps

Минобороны РФ не подтвердило инцидент в Волгоградской области РФ.

Обстрел Украины — детали удара 8 января

Отметим, 8 января в Воздушных силах сообщили, что ВС РФ ударили по Украине 24 ракетами Х-101, из них 18 были сбиты силами ПВО. Ракеты запускались с самолетов Ту-95МС в районе Энгельса. Каждая — имеет длину около семи метров и диаметр 70 см, и весит 2,5 тонны. Кроме Х-101, россияне запустили ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер", а также С-300/С-400 и дроны-камикадзе Shahed-136. О взрывах сообщали в ряде городов на востоке и в центре Украины — в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком. Согласно сообщению Национальной полиции, по состоянию на 12:00 8 января было известно о четырех погибших и почти 40 раненых.

Между тем ранее Фокус сообщал о других инцидентах с ракетами ВС РФ. Например, 2 января произошел взрыв в Воронежской области — разрушилась целая улица в небольшом селе. Российские власти заявили, что произошел аварийный сход боеприпаса, от которого никто не пострадал. Позже в российских пабликах сообщили, что могло погибнуть 11 россиян. В декабре 2022 года еще одна ракета Х-101 упала в Волгоградской области: Минобороны РФ называло ракету "неопознанным объектом".