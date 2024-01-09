Боятся летать и сдаются в плен: генерал Тарнавский рассказал о действиях ВС РФ на фронте

Российские войска не используют авиацию и втрое уменьшили активность артобстрелов.

Во время боев 8 января российские войска отменили использование военной авиации, при этом продолжая активно бить артиллерией по позициям ВСУ на южном и восточном отрезках фронта. Кроме того, солдаты ВС РФ массово сдаются в плен. О деталях ситуации на линии боев, где действует Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Таврия", рассказал командующий, бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram-канале.

Тарнавский заявил, что в течение последних суток не произошло ни одного российского авиаудара на отрезке фронта, который обороняют бойцы ОСУВ "Таврия". Впрочем, враг нанес 452 артиллерийских удара — это в 2,5 раза меньше, чем было обстрелов 6 января. Однако неизменно большое количество боевых столкновений — 37 шт. (7 января — 25 шт., 6 января — 38).

Командующий отметил, что российские военные сдаются в плен в большом количестве. В частности, по состоянию на утро 9 января удалось пленить 30 солдат ВС РФ.

Тем временем бойцы ВСУ держат оборону и "активно действуют на определенных направлениях", — заявил генерал.

Бои на юге и востоке — детали

Аналитики Института изучения войны опубликовали отчет о ситуации на линии фронта по состоянию на 8 января. На одном из отрезков фронта, на котором держит позиции ОСУВ "Таврия", под Авдеевкой, якобы произошло продвижение на 1 км подразделений ВС РФ — об этом написали российские военкоры. Однако визуального подтверждения этому нет, отметили аналитики. Еще одно возможное направление продвижения врага — на запад от ранее оккупированной Марьинки: вроде бы россияне добрались до церквей на окраине Георгиевки. Также состоялись штурмовые действия россиян между Вербовым и Работиным — информацию подтвердили только прокремлевские пропагандисты. Указывают, что из-за гололеда на данном отрезке фронта на юге есть возможность продвигаться на гусеничном транспорте, но затруднено использование дронов для разведки.

Отметим, в декабре 2023 года над оккупированной частью Херсонской области ВС РФ потеряли три бомбардировщика Су-34, которые запускали управляемые авиабомбы (КАБ) по позициям ВСУ под Крынками. Позже стало известно, что россияне на некоторое время ограничили применение авиации — украинские бойцы сообщили, что КАБов не было несколько дней. Кроме того, существенно уменьшились российские авианалеты на восточном участке — об этом заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Напоминаем, в ночь на 8 января ВС РФ запустили по Украине почти полсотни ракеты разных типов: погибли четверо украинцев в восточных и центральных областях. Между тем россияне потеряли одну ракету на полпути к цели: один снаряд упал в Волгоградской области.