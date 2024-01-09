Запад не отвечает на запросы Залужного: генерал США о военной помощи Украине
По словам бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.
Западные партнеры Украины не отреагировали на список потребностей, которые озвучил главнокомандующий Вооруженных cил Украины Валерий Залужный. Об этом заявил американский генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью Эстонской общественной телерадиовещательной компании (ERR).
По словам Ходжеса, запросы Залужного остались без ответа на уровне правительств. Он назвал это "позором для Конгресса США".
"Если наше правительство и Конгресс откажутся от своей ответственности, то это будет подарком Кремлю", — сказал Ходжес.
Генерал отметил, что Украина в любом случае продолжит воевать, но Запад "проиграет по-крупному", если не поможет Киеву победить в войне.
"Китайцы сейчас наблюдают за действиями России. Китайцы также наблюдают за тем, что делает Иран с помощью ХАМАС, хуситов и Хезболлы", — заявил Ходжес.
Он подчеркнул, что неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.
"Наша неудача в Украине будет иметь глобальные последствия", — резюмировал он.
Что запросил Залужный
В своем эссе для журнала The Economist, опубликованном в ноябре 2023 года, генерал Валерий Залужный выделил основные приоритеты, необходимые украинской армии для противостояния российской агрессии.
Он подчеркнул важность "ключевых военных возможностей и технологий" для успешной защиты страны и перечислил пять основных направлений:
- Воздушная оборона;
- Радиоэлектронная борьба;
- Контрбатарейная борьба;
- Разминирование;
- Мобилизация.
Напомним, что СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон думает о прямых переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам журналистов, Джонсон настаивает на том, чтобы глава Белого дома принял целый ряд иммиграционных изменений, чтобы Конгресс выделил для Украины 61 млрд долларов.