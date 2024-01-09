ВС РФ возобновили штурмы: Синегубов рассказал о боях возле Купянска

Российские военные пытались захватить некоторые территории населенного пункта Синьковка, однако украинские бойцы отбили вражеские попытки, рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вооруженные силы Российской Федерации возобновили штурмовые атаки на Купянском направлении. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов во время телемарафона.

Он отметил, что ежедневно идет работа над содержанием и повышением обороноспособности Харьковской области, чтобы украинские военные были максимально эффективными на поле боя. По словам Синегубова, в течение последней недели на Купянском направлении было зафиксировано снижение штурмовых действий российских военных из-за ухудшения погодных условий.

Кроме этого, это противник замедлился из-за того, что Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам серьезное поражение в личном составе и военной технике. В результате чего российских военных нужно проводить восстановление.

"Однако, сегодня штурмовые действия уже там (Купянское направление, — ред.) соответственно возобновились", — сказал Олег Синегубов.

По его словам, утром украинские бойцы отражали попытки российской армии захватить определенные территории населенного пункта Синьковка. Однако противник не имеет успехи, поскольку штурмовые атаки идут волнами, что является абсолютно спрогнозированным, а потому украинские бойцы к этому готовы.

Напомним, 8 января военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что на территории Белгородской области находится около 12 тысяч оккупантов, что является недостаточным количеством для наступления на Харьков.

В тот же день командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что враг продолжает активные наступательные операции в Купянском лесу. По его словам, ситуация под Купянском остается сложной.