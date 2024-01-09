Обнаружили во время разборки руин: в Киеве возросло количество жертв обстрела 29 декабря, — КГГА

На тринадцатый день разборки завалов после удара РФ в Киеве обнаружили останки еще одного тела. Установить этот факт помогла сверка данных с Нацполицией.

В Шевченковском районе Киева во время обстрела 29 декабря погибло больше людей, чем ранее сообщали представители столичной власти. Выяснилось, что под завалами есть тело еще одного гражданина. О последствиях российского удара накануне Нового года рассказали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА).

В заметке КМВА указано, что 9 января в столице продолжали разбирать конструкции здания, поврежденного россиянами в Шевченковском районе. Среди руин обнаружили останки тела. После этого сверили данные со списками Нацполиции и выяснили, что это действительно новый погибший украинец.

По состоянию на 9 января суммарное количество погибших в Киеве от удара 29 декабря — 33 человека, — говорится в заметке военной администрации со ссылкой на главу КГВА Сергея Попко.

Обстрел 29 декабря — количество погибших в Киеве Фото: КГВА

Обстрел 29 декабря — детали

Отметим, 29 декабря россияне осуществили массированный обстрел Украины, во время которого использовали ракеты "Кинжал" (количество не объявляли), около 90 шт. ракет Х-101, а также ракеты "Искандер", С-300/С-400 и 36 дронов-камикадзе Shahed-136. В Воздушных силах заявили, что силам ПВО удалось сбить 114 из 153 воздушных целей, которые угрожали Киеву, а также ряду других украинских городов.

Во время российского удара столичные власти сообщили о повреждениях в семи районах Киева. В частности, в Шевченковском районе, где 9 января обнаружили новую жертву РФ, были повреждены пять групп зданий: бизнес-центр, жилой дом, гаражи, склады, нежилая застройка, — говорилось в заметке КГВА. Мэр столицы Виталий Кличко накануне Нового года сообщил, что в связи с большим количеством жертв (32 человека) в столице объявлен 1 января днем траура.

Другой массированный удар по столице состоялся 2 января — тогда в результате атаки ВС РФ произошел пожар в жилом квартале в Соломенском районе. На фотографиях с места событий можно увидеть полностью выгоревшие квартиры и спасателей, которые на руках выносили людей. После российского обстрела эксперт подсчитал суммарную мощность ракет, выпущенных россиянами — их взрывная сила сопоставима с подрывом нескольких тактических ядерных боезарядов.

Напоминаем, в ночь на 8 января ВС РФ запустили по Украине около 50 ракет различных типов и 8 дронов-камикадзе Shahed-136. Взрывы раздавались в Киеве, Хмельницком, Харькове, Запорожье, Кривом Роге: погибли четыре человека, доложили в Нацполиции.