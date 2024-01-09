"Это только начало": Кремль начал кампанию против командующего ВДВ РФ Теплинского, — СМИ

Источник из разведки сообщил журналистам, что в окружении Владимира Путина хотят убрать еще одного генерала. Помешала его популярность в войсках, поэтому против военачальника развернули целую кампанию.

Близкое окружение Владимира Путина видит угрозу в популярном российском генерале Михаиле Теплинском. Об этом сообщили в издании "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в украинской разведке.

Неназванный собеседник рассказал, что в Кремле "взяли на карандаш" командующего. Неожиданно "убрать" его не могут из-за популярности, поэтому решили избавляться от военачальника постепенно. В частности, в стране-агрессоре планируют для начала разрушить репутацию Теплинского, чтобы лишить поддержки в Воздушно-десантных войсках.

С этой целью из офицеров Информационного противоборства ВС РФ (ИПб) создали специальную группу. Специалисты работают над целой сетью каналов и групп в соцсетях, которые должны дискредитировать командующего.

Источник в разведке убежден, что назначение Теплинского руководителем группировки войск "Днепр" — не случайно, ведь это потенциально одно из самых тяжелых направлений. В зону ответственности генерала входят Херсонская и Запорожская области.

Военачальник имеет "большие амбиции" и стремится уничтожить плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины. В результате оккупанты несут "огромные потери", и это бьет по репутации самого Теплинского.

Журналисты ознакомились с мониторингом деятельности российской группы ИПб в соцсетях. В материале говорится, что агенты сосредоточились на данных о потерях, издевательствах командиров и ненадлежащем обеспечении бойцов. Информация касается не только группировки "Днепр", но и ВДВ в целом.

В СМИ передали, что материалы распространяют через так называемые "оппозиционные каналы" и российских "военкоров". Таким образом офицеры пытаются не вызвать подозрения.

Также источник в разведке привел пример кампании против Теплинского к его Дню рождения. 9 января у военачальника юбилей — 55 лет. Для него подготовили оригинальное "поздравление" — видеообращение снайпера Деяна Берича.

Военный пожаловался, что сербских "добровольцев" отправляют на штурмы без достаточного обеспечения. Когда же те отказываются выполнять приказы, над ними издеваются. Берич сделал акцент на преступности командования, намекая на руководство ВДВ.

"Примечательно, что Берич входит в т.н. "Команду Путина" на президентских выборах в РФ. Однако этот эпизод дискредитации Теплинского было решено "разгонять" не через пул лояльных Кремлю "военкоров", а через так называемые "оппозиционные" каналы", — отметили в СМИ.

Кроме того, собеседник из разведки рассказал, что Теплинского "искренне ненавидят" некоторые "очень влиятельные" люди из окружения Путина. В частности, речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу и начальнике Генштаба ВС РФ Валерии Герасимове. Источник заверил, что враги вражеского военачальника "не остановятся, пока его не сожрут".

"Для его устранения очевидно будут использованы любые методы и способы. Информационная дискредитация — это только начало, дальше будет интереснее", — добавил он.

Напомним, об увольнении Олега Макаревича и назначении Михаила Теплинского на должность командира группировки "Днепр" стало известно 29 октября.

Ранее в России исчез другой командующий — Сергей Суровикин. Сообщалось, что он был задержан за поддержку Евгения Пригожина и знал о его планах устроить мятеж. Впоследствии у Путина запретили задавать вопросы о судьбе Суровикина.