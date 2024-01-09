Украина на втором месте по количеству пострадавших гражданских от взрывчатки в 2023 году, — исследование

Британская благотворительная организация Action on Armed Violence (AOAV) зафиксировала увеличение на 122% количества жертв среди гражданского населения, вызванных взрывчаткой в 2023 году.

В результате действия различных взрывных устройств в 2023 году 8 351 гражданский пострадал из-за войны России против Украины. Об этом свидетельствуют данные исследований лондонской благотворительной организации AOAV, сообщает ВВС.

Эти показатели на втором месте в списке. AOAV утверждает, что Израиль "был самым вредным государственным субъектом в 2023 году", осуществив более 1000 атак. Это могло спровоцировать до 12 950 жертв среди гражданского населения — погибших и раненых. Специалисты зафиксировали 920 инцидентов применения взрывного оружия в Газе, в результате которых погибли 9 334 человека. Это меньше, чем по другим оценкам.

Британская благотворительная организация "Акция против вооруженного насилия" (AOAV) зафиксировала увеличение на 122% количества жертв среди гражданского населения, вызванных взрывчаткой в 2023 году. Согласно новому исследованию, в прошлом году было зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданского населения, погибших или получивших ранения от взрывчатки за более чем десять лет.

AOAV заявляет, что использование оружия воздушного базирования во всем мире выросло на 226% в 2023 году — с 519 инцидентов в 2022 году до 1 694 в прошлом году. Также упоминаются и конфликты в Судане, Мьянме и Сомали.

Негосударственные субъекты, среди которых — боевики и запрещенные группы, как говорится в заключении, также вызвали увеличение количества случаев использования взрывного оружия в прошлом году. Однако, по данным AOAV, количество гражданских лиц, убитых негосударственными субъектами, уменьшилось на 8%.

Мины в Украине

Теробороновцы в июле объяснили, почему ВСУ медленно продвигаются на юге. Российские захватчики пытаются на одном участке ставить противотанковые и противопехотные мины для того, чтобы повлиять на работу саперов, которые в результате этого не могут быстро разминировать территорию.

В ноябре в Херсонской области саперы обследовали почти 20% правобережья. По информации заместителя начальника Херсонской ОГА Ольги Малярчук, только на прошлой неделе саперы уничтожили более полутора тысяч взрывоопасных предметов. Она отметила, что приоритетом областных властей была и остается защита местных жителей от российских атак. Поэтому был осуществлен ряд шагов по восстановлению и модернизации систем централизованного оповещения населения Херсонской области об опасности ракетных атак и обстрелов. Работы проводятся за счет областных бюджетов.

Напомним, 3 января в ВМС ВСУ сообщили, что для разминирования Черного и Азовского морей после завершения активных боевых действий понадобится до 5 лет. Во время работы специалистам приходится видеть образцы вооружения не только современной войны, но и периода Первой и Второй мировых войн.