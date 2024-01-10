Ужесточение мобилизации: нардеп рассказал, каким может быть итоговый законопроект (видео)

По словам Вадима Ивченко, комитет ВР по нацбезопасности может рекомендовать внести несколько правок в документ, которые касаются демобилизации, права на отсрочку и временных мер ограничений.

В Украине в ближайшие дни могут принять законопроект о мобилизации №10378, который сейчас активно обсуждается в Верховной Раде. Народный депутат от политической силы "Батькiвщина" и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в комментарии "Радио Свобода" рассказал, какие правки обсуждались на заседании 9 января.

По его словам, в первую очередь на заседании комитета шла речь про дискрецию людей, которые находятся на передовой и в тылу. То есть, те граждане, которые на линии фронта выполняли боевые задачи в течение 12 месяцев могут быть демобилизованы или им могут выдать отпуск на два года.

Второй вопрос, который был проговорен касался права на отсрочку некоторых категорий граждан.

"Однозначно мы должны законодательно закрепить то, что третья группа инвалидности должна остаться, и люди, которые ухаживают за людьми, которые имеют третью группу инвалидности — будь то женщины или родители — должны тоже в законе себя видеть", — заявил Вадим Ивченко.

Третий пункт, который был проговорен на заседании комитета нацбезопасности 9 января касался обучения. Мобилизованные граждане должны 2 месяца проходить обучение и этот пункт нельзя никуда девать в законопроекте.

Далее пошла речь про сотрудников правоохранительных органов. Все они должны быть в одинаковой среде, ведь кто-то был на отсрочке, другие стояли на брони. В законопроекте должен быть пункт, что все сотрудники органов будут на бронировании, говорит Вадим Ивченко.

"Следующее. Ответственность, временные меры ограничения. Считаю, что мы должны снять все эти предложения как противоречащие Конституции Украины", — продолжил народный депутат.

На заседании, которое состоится в среду, будут приняты решения по вышеперечисленным рекомендациям. Есть два варианта, о которых далее рассказал нардеп. Или рекомендации будут поддержаны комитетом, или все же Минобороны будет вынуждено отозвать законопроект и подать его в новом виде с наработанными рекомендациями.

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Напомним, 9 января народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что комитет по вопросам национальной безопасности завершил свое заседание и не принял решение касаемо законопроекта о мобилизации №10378. Рассмотрение вопроса произойдет 10 января.

Также сообщалось, что 8 января документ рассматривали в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, где он также не был одобрен. Участники единогласно согласились с тем, что законопроект необходимо доработать.

Законопроект о мобилизации №10378 появился на портале Верховной Рады 25 декабря 2023 года. В документе предлагают внести изменения в ряд действующих законов, которые должны помочь пополнить ряды Сил обороны.