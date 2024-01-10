Россия обстреляла Харьков ракетами: поврежден детский оздоровительный центр, — ОВА

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что россияне били ракетами ЗРК С-300, которые запускали с территории Белгородской области.

Вечером 9 января Россия обстреляла Харьков. Ракеты были запущены с территории Белгородской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации из Белгородской области РФ.

Отметим, что в 23:01 об обстреле также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Оккупанты нанесли удары, предварительно — с ЗРК С-300 с территории Белгорода. На эту минуту – без пострадавших. Информация о разрушениях в Харькове и области уточняется", — позже сообщил Синегубов.

Затем, уже в 00:24 он заявил, что в результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.

"Исключительно гражданский объект! Информация о пострадавших не поступала. К счастью, в помещениях не находились люди. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. Данные обновляются", — написал он.

Олег Синегубов об обстреле Харькова Фото: Скриншот

Напомним, что в аналитики ISW сообщили, что ПВО Украины соревнуется с воздушным вооружением РФ. По словам экспертов, поставки западных систем и ракет имеют решающее значение для Украины, ведь российские войска экспериментируют с новыми способами преодоления ПВО ВСУ.

Также 9 января российские оккупанты атаковали "Шахедами" приграничье Сумской области и попали в Дом культуры. В результате атаки также повреждены частные дома, линии электропередач. Информация о пострадавших уточняется.