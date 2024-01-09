Тактическая гонка: ПВО Украины соревнуется с воздушным вооружением РФ,— ISW

По словам аналитиков, поставки западных систем и ракет имеют решающее значение для Украины, ведь российские войска экспериментируют с новыми способами преодоления ПВО ВСУ.

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Украинские силы ПВО соревнуются с российским воздушным оружием. ВСУ и ВС РФ начали тактическую и технологическую гонку. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 8 января говорится, что продолжающиеся поставки западных систем и ракет имеют решающее значение для Украины, ведь российские войска экспериментируют с новыми способами преодоления ПВО ВСУ. Однако и украинские Воздушные силы также пробуют новые методы противостояния угрозам ВС РФ.

Аналитики отметили, что представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер 4 января назвал предоставление помощи Киеву "критическим", поскольку Украина пока не в состоянии защитить себя.

Также в ISW сообщили, что в Украине подчеркнули необходимость в дополнительных системах ПВО после очередной крупной серии российских ракетных ударов и атак беспилотников в ночь с 7 на 8 января.

В отчете также говорится, что представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что процент российских воздушных целей, сбитых украинскими войсками в ночь с 7 на 8 января, не изменился по сравнению с предыдущими, более интенсивными российскими ударами. Однако Украина нуждается в новых системах ПВО, так как РФ запускает больше дронов и ракет.

Напомним, в понедельник, 8 января, около 06:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу в связи с вылетом минимум 11 российских самолетов Ту-95МС. В Воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что в результате атаки по Украине четверо людей погибли и еще 45 человек получили ранения. По его словам, были обстреляны Харьков, Запорожье, Кривой Рог и некоторые объекты в Хмельницкой области.