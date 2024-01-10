Есть ли ракетоносители РФ в Черном море 10 января: ответ ВМС (инфографика)
По данным Военно-Морских сил Украины, в Черном море с утра 10 января отсутствуют ракетоносители, а в Средиземном их два с общим залпом 16 крылатых ракет.
Черноморский флот РФ в среду, 10 января, не вывел на боевое дежурство в акваторию Черного моря ни одного ракетоносителя. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ на официальной странице в Facebook.
Военные отмечают, что два вражеских корабля наблюдаются в Черном море, один — в Азовском и три — в Средиземном.
Среди кораблей, находящихся в Средиземноморье, два ракетоносителя, оснащенных 16 крылатыми ракетами "Калибр".
За прошедшие сутки в интересах России по Керченскому проливу прошли:
- к Азовскому морю — 6 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 2 судна, из них также ни одно не направлялось в сторону пролива Босфор.
Кроме того, Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).
Ракетные обстрелы вечером и утром 10 января
Поздно вечером 9 января россияне запустили по Харькову со стороны Белгорода две ракеты С-300. Поврежден детский оздоровительный лагерь: разрушены медицинский корпус и столовая. Обошлось без жертв.
Кроме того, российские оккупанты впервые атаковали Никополь Днепропетровской области дронами с камерами ночного видения. По словам главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, подобные дроны уже долгое время используют оккупанты на фронте, но на территории района это впервые.
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей Украине в 8:03 10 января. Известно, что был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Отбой ракетной опасности был дан в 8:51.
Напомним, 9 января военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что большинство вражеских ударов с помощью ракет Х-22 отличились попаданием в гражданские объекты и многокилометровым отклонением от цели.
8 января директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, что оккупанты для ударов по Харьковской и Запорожской областях использовали северокорейские баллистические ракеты. По его словам, специалистам трудно точно установить точный тип ракет.