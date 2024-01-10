Некомпетентность экипажей: в Британии прокомментировали падения авиабомб на территории РФ

В оборонном ведомстве Великобритании отметили, что подобные происшествия говорят об усталости и недостаточной подготовке российских летчиков, что приводит к неэффективному выполнению боевых задач.

Российские экипажи боевых самолетов проявляют усталость и некомпетентность, что стало причиной нештатного схода авиационных бомб, которые упали на территории РФ, а также на временно оккупированной территории Украины. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили два инцидента, которые произошли на прошлой неделе. Так 2 января 2024 года один из их самолетов выпустил авиационный боеприпас, который повредил девять жилых домов в населенном пункте Петропавловка, Воронежской области РФ. Этот случай был подтвержден Министерством обороны России.

Второй инцидент, произошедший 8 января 2024 года, был связан с запуском неуправляемой бомбы ФАБ-250 над оккупированным поселком Рубежное, Луганской области, что было подтверждено оккупационными властями "ЛНР".

"Оба случая произошли во время российских боевых вылетов", — отметила британская разведка.

В сообщении также был упомянут аналогичный случай в Белгородской области, когда 20 апреля 2023 года произошел "нештатный сброс авиационных боеприпасов". По мнению британцев, такая тенденция говорит об усталости и недостаточной подготовке российских летчиков, что приводит неэффективному выполнению тактических приемов во время полетов.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что в России усилили организацию "Силы безопасности правительства Москвы", которая была создана после мятежа ЧВК "Вагнер" летом 2023 года. Эта структура, по мнению британской разведки, является одним из примеров давней российской традиции "парамилитаризации".