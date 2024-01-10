Мобилизация в Украине: кто из мужчин может получить отсрочку в 2024 году

Для получения отсрочки от призыва военнообязанным мужчинам нужно предоставить ряд документов в ТЦК и СП.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые военнообязанные мужчины имеют право на отсрочку от призыва. Издание "24 Канал" рассказало, кого из мужчин не могут мобилизовать в ВСУ.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" некоторые категории мужчин могут получить отсрочку от призыва, речь идет о..:

мужчин, которые содержат трое и более детей;

мужчин, самостоятельно воспитывающих хотя бы одного ребенка;

мужчин с инвалидностью;

мужчин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

мужчин, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

мужчин, которые являются опекунами лица с инвалидностью I или II группы;

мужчин, родственники которых погибли во время выполнения заданий в зоне боевых действий;

забронированных мужчин.

Как получить отсрочку от мобилизации

Военнообязанному мужчине нужно предоставить ряд документов в ТЦК и СП. В частности, студенты или научные работники должны предоставить справку из вуза или научного учреждения, контракты и прочее. Мужчинам, которые имеют право на отсрочку по состоянию здоровья или из-за ухода за родственником или ребенком, необходимо предоставить медицинские справки, заключение МСЭК, документы, подтверждающие состояние здоровья родственников, свидетельство о рождении ребенка.

Зато забронированные граждане должны предоставить извлечение из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Порядка №76, которое можно получить по месту работы.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что в Украине увеличилось количество попыток подделки документов, по которым мужчины пытаются выехать за границу.

Адвокат Мария Левченко рассказала, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием может ждать административная ответственность, если они не станут на воинский учет.