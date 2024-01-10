Мобилизация в Украине: Арахамия рассказал, когда Рада одобрит ужесточение призыва

Из законопроекта о мобилизации могут убрать норму о блокировании банковских карт и счетов уклонистов, рассказали журналисты со ссылкой на источник в Раде.

Верховная Рада в первом чтении рассмотрит законопроект о мобилизации в четверг 11 января. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telergam-канале 10 января.

"Лидер Коалиции Давид Арахамия с трибуны Парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации", — сказал Ярослав Железняк.

Он отметил, что первое чтение состоится с предложениями комитета.

Народный депутат из партии "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко сообщил, что рассмотрение законопроекта о мобилизации с рекомендациями комитета 11 января не означает, что законопроект примут уже завтра.

"Арахамия предлагает завтра в первом чтении рассмотреть законопроект о мобилизации с рекомендациями комитета. Это не означает, что законопроект примут завтра!!! Это означает, что его отправят на доработку ко второму чтению", — рассказал Гончаренко.

Издание "ТСН.ua" со ссылкой на источник в Верховной Раде заявило, что из законопроекта о мобилизации могут убрать норму о блокировании банковских карточек и счетов уклонистов.

Напомним, 9 января народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по вопросам национальной безопасности не принял решение по законопроекту о мобилизации во время заседания.

10 января Народный депутат от политической силы "Батьківщина" и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал о правках к законопроекту о мобилизации, которые обсуждали на заседании комитета 9 января.