Премьер Италии и канцлер Германии обсудили помощь Украине, — СМИ

Главы правительств Италии и Германии при обсуждении грядущих событий в европейском сообществе сосредоточились на военной и финансовой помощи Украине.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Олаф Шольц в рамках подготовки к внеочередному саммиту Евросовета обсудили помощь Украине. Об этом пишет итальянское информационное агентство ANSA.

Как отмечает агентство, в заявлении, опубликованном во вторник, 9 января, офисом итальянского премьера в Палаццо Киджи, говорится о том, что руководители правительств двух европейских стран обсудили основные международные вопросы и сугубо вопросы ЕС, сосредоточившись на военной и финансовой поддержке Украины.

Кроме того, Джорджа Мелони представила немецкому коллеге приоритеты председательства Италии в G7 в 2024 году.

Внеочередной саммит Евросовета состоится 1 февраля в Брюсселе.

Италия: помощь Украине

В декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, которое позволяет стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Теперь это решение должен поддержать парламент страны.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи.

В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский союз к формированию собственной армии, которая бы не только играла роль в поддержании мира, но и предотвращала конфликты.

Фокус писал, что в Евросоюзе готовы делать все для поддержки Украины, а НАТО стремится укрепить свои позиции.