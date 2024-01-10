Погибла целая семья: новые подробности обстрела Донецкой области 6 января (фото)

По данным правоохранителей, в селе Ровное погибли трехлетняя девочка, ее родители и бабушка. Также известно о троих погибших в Покровске.

Полиция идентифицировала семерых погибших в населенных пунктах Покровск и Ровное Донецкой области, которые попали под обстрел Вооруженных сил Российской Федерации 6 января. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

В ведомстве заявили, что следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, выявленных на местах ракетных ударов ВС РФ.

Правоохранители установили, что в селе Ровное погибли супруги 32 и 30 лет, их трехлетняя дочь и 59-летняя бабушка девочки. В Покровске погиб 34-летний мужчина и двое женщин 37 и 39 лет. Полицейским предстоит установить личности еще четырех погибших.

Местный Telegram-канал Pokrovsk.news пишет, что в Ровном погибла семья Самофаловых: 7-летний мальчик Руслан, 3-летняя девочка Ева и их родители Дарья и Александр. Кроме того, обстрел забрал жизни матери Александра и двоюродного брата Руслана и Евы.

По данным авторов публикации, ранее семья проживала в Ровном, однако из-за полномасштабного вторжения переехала в Киев. В Донецкой области остались их родственники. Сообщается, что Дарья и Александр приехали с детьми в родное село на праздники. Семья остановилась дома у матери Дарьи.

"6 января Руслан и Ева с родителями пошли к бабушке по папиной линии. Надолго задерживаться не планировали: хотели принести кутью и поздравить с праздниками. Когда собрались вместе, в дом прилетела ракета", — говорится в посте.

Александр Самофалов Дарья Самофалова Руслан Самофалов Эва Самофалова

Напомним, в ночь на 6 января Вооруженные силы Российской Федерации дважды обстреляли город Покровск, что в Донецкой области. По словам главы ОВА Вадима Филашкина, оккупанты ударили по административному зданию.

Позже Вадим Филашкин сообщил, что в результате российской атаки в Покровском районе погибли 11 человек, среди них — пятеро детей. По его данным, оккупанты ударили по району ракетами С-300. В ГСЧС сообщили, что в селе Ровное полностью уничтожен частный жилой дом.