Сложности с английским: Тайвань ошибочно заявил о возможном авиаударе Китая, — AP

В китайском МИД призвали власти Тайваня "не сеять панику" вокруг запуска вблизи острова китайской ракеты-носителя со спутником.

Министерство обороны Тайваня 9 января ошибочно сообщило своим гражданам о запуске Китаем не спутника, а ракеты, предупредив их о возможном авианалете. Военные позже сообщили, что ошибка произошла из-за неправильного перевода с английского языка, так как населению было отправлено на мобильные телефоны двуязычное предупреждение. Об этом сообщает Associated Press.

Оборонное ведомство Тайваня опубликовало заявление, в котором извинилось перед населением за неправильный перевод на английский язык и уточнило, что Китай запустил ракету со спутником, а не боевую ракету. В министерстве заявили, что китайская ракета пролетела над южным Тайванем на большой высоте.

Ажиотаж по поводу запуска китайской ракеты был вызван на фоне предстоящих президентских и парламентских выборов на Тайване, которые должны стартовать 13 января в субботу. Сигнал тревоги прозвучал в разгар международной пресс-конференции министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву. Впрочем, политик уточнил, что это был запуск спутника, и попросил журналистов не беспокоиться и продолжить пресс-конференцию.

"Мы должны оставаться ответственными и оставаться сдержанными, чтобы предотвратить конфликт между Тайванем и Китаем", — заявил он.

Китай просит не сеять панику

Между тем официальный представитель МИД КНР Мао Нин 10 января заявила, что власти Тайваня намеренно сеет панику вокруг запуска вблизи острова китайской ракеты-носителя со спутником.

"Какую цель преследовали в Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня, вводя общественность в заблуждение и сея панику? Я думаю, всем понятно", — отметила она

Также дипломат призвала США "прекратить поддерживать любые официальные контакты с Тайванем" и вмешиваться в ход предстоящих выборов на острове.

Напомним, обозреватели The War Zone сообщили 9 января, что Китай накануне выборов в Тайване начал запускать над островом высотные воздушные шары. Тайбэй по этому поводу заявил, что это несет угрозу для международной авиации в регионе и является формой психологической игры.