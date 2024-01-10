29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа, — посол в Израиле

По словам посла Евгения Корнийчука, некоторым украинцам, которым отказали в эвакуации, таки удалось получить разрешение. Однако в Египте их допрашивали, проводили следственные действия, и только тогда отпускали.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 украинцев. Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода".

Корнийчук рассказал, что еще есть люди, которые желают эвакуироваться, однако нет возможности это сделать. В частности, части людей, которые были в поданных посольством Украины в Израиле списках, отказали в эвакуации соответствующие органы.

"Нам отказали в выезде 29 гражданам из всего списка, который мы подавали", — рассказал Евгений Корнийчук.

Вероятно, что украинцам отказали в эвакуации из-за определенных вопросов безопасности относительно них. Также он рассказал, что в некоторых случаях таки удавалось получить разрешение на эвакуацию тех людей, которым было отказано.

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Отмечается, что во время пребывания в Египте с ними проводили следственные действия, допрашивали, и только после этого отпускали.

Эвакуация из сектора Газа

Первая группа украинцев была эвакуирована 7 ноября прошлого года. Владимир Зеленский сообщал, что Украине удалось вывезти 48 украинцев в Египет, где им оказали всю необходимую помощь.

14 октября Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что из сектора Газа должны были эвакуировать в Египет более 200 украинцев, однако через несколько часов правительство Израиля отменило разрешение.

Уже 28 ноября спикер МИД Украины сообщал, что из опасной территории вывезли еще 8 украинцев, а 26 были доставлены из Египта в Молдову По его словам, во время первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек.

Вскоре, 9 декабря, в украинской разведке объявили об эвакуации еще 39 граждан Украины. Сообщалось, что всего в ноябре из сектора Газа было эвакуировано 145 украинцев.

Напомним, в ноябре в ГУР сообщали, что Россия запугивала украинцев в секторе Газа. Им звонили граждане РФ и рассказывали, будто Украина их бросила и "Россия готова вас эвакуировать".