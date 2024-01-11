Удар по отелю в центре Харькова: число пострадавших выросло, новые детали (фото, видео)

В полиции сообщили, что целью россиян были иностранные журналисты, освещающие события, связанные с войной в Украине и действиями ВС РФ.

Из-за российского обстрела центра Харькова ракетами С-300 пострадали 11 человек. Повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у себя в Telegram.

"На сейчас известно об 11 пострадавших, из них 4 – мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, 7 – женщины в возрасте от 23 до 71 года. Девять пострадавших доставили в медучреждения. В настоящее время один из пострадавших – 35-летний мужчина – находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем и легком, 2 – оказали помощь на месте", — написал Синегубов.

Обстрел Харькова: в ГСЧС рассказали подробности

В 00:58 в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия вражеских ракетных ударов. Две российские ракеты попали в здание отеля.

"К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС, Нацполиции и экстренной медицинской помощи. К моменту их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания гостиницы, а также припаркованных рядом легковых автомобилей", — сказано в сообщении.

В ГСЧС заявили, что площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 8 человек.

"На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС", — отметили в службе.

Последствия удара по Харькову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову Фото: ГСЧС

Обстрел Харькова: целью россиян были иностранные журналисты

В Национальной полиции Украины также подтвердили, что пострадали 11 человек. Среди них 37-летний журналист турецкого издания Anadolu. Девять доставили в больницы, двум пострадавшим оказали помощь на месте.

"По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко, целью россиян были именно иностранные журналисты, освещающие события, связанные с военной агрессией россии против Украины", — сказано в сообщении.

Напомним, что об обстреле Харькова россиянами сообщал еще мэр города Игорь Терехов. Он заявил, что удар пришелся по гражданскому объекту.

"Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди людей, которые в нем находились. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушения здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", — писал мэр города.