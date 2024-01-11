ВС РФ возобновили штурмы: Гуменюк рассказала о тяжелой ситуации на левобережье Днепра (видео)

В среду, 10 января, оккупанты провели около 11 штурмов, однако они были безуспешными. Враг был вынужден вернуться на исходные позиции, понеся потери, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Вооруженные силы Украины удерживают позиции на левом берегу Херсонской области и продолжают работы по расширению плацдарма. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"При таких условиях — и погодных, и соотношение сил и средств, работа по расширению плацдарма чрезвычайно тяжелая", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что на левобережье наблюдаются сложности с логистикой и использованием определенной техники, однако у украинских военных получается удерживать позиции и продолжать работу по расширению плацдарма несмотря на то, что оккупанты возобновили штурмовые действия. В частности, за минувшие сутки 10 января, враг провел около 11 штурмов, однако они были безуспешными. В результате противник был вынужден вернуться на исходные позиции, понеся потери в личном составе и военной технике.

За минувшие сутки 10 января на левом берегу Днепра армия РФ потеряла 18 военных, три лодки, которыми враг пытался маневрировать в проливах, две пушки. Украинские бойцы продолжают уничтожать минометные расчеты. Также было уничтожено три пункта снабжения, которые нужны для обеспечения подразделений.

"Имея ежедневно такие потери, враг возвращается на свои позиции и готовит новые штурмы", — подчеркнула она.

Наталья Гуменюк добавила, что в последнее время противник почти не использует технику.

Напомним, 5 января пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что на левом берегу Херсонской области российские военные возобновили использование бронетехники. Это может означать, что противник подтянул дополнительный ресурс.

10 января военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что на левобережье Херсонской области враг озабочен тем, чтобы уничтожить украинский плацдарм, однако действия ВС РФ безуспешны.