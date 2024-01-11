Битва за Купянск может быть мощной и неожиданной для врага, — эксперты (карта)

Аналитики утверждают, что на Лимано-Купянском направлении враг сильно истощен, но пытается наступать, поэтому стянул на этот участок фронта немало личного состава и военной техники.

Вооруженные силы Украины готовят в районе Купянска ответ российским оккупантам, который не понравится врагу. К такому выводу пришли аналитики, которые высказали свое мнение в публикации портала "РБК-Украина".

Аналитики утверждают, что армия РФ не оставляет попыток наступления на этом участке фронта. Как объясняет майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман, на Лимано-Купянское направление россияне стянули около 130 тысяч личного состава, более 1000 танков, почти столько же ствольной артиллерии и около 350 РСЗО.

"Группировка мощная, грубо говоря, до трети от того, что Россия вообще перебросила на фронт", — объясняет Гетьман.

Фото: Deep State

Он отметил, что российские оккупанты сосредотачивают внимание на логистическом центре Сил обороны Купянск-Узловой, поскольку они стремятся контролировать железную дорогу.

"Также есть предположение, будут ли (оккупанты. — Ред.) разворачиваться на Харьков. Сил и средств вроде бы достаточно, но пока нет признаков подготовки атаки непосредственно на Харьков", — констатировал Гетьман.

Он вспомнил слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который во время поездки с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в Купянск 9 января подчеркнул, что вскоре решения будут приняты, и "врагу это не понравится".

"Что именно имел в виду Умеров, сложно сказать. Возможно, мы планируем свои контрнаступательные действия. На востоке враг сильно истощен", — добавил эксперт.

Поддерживает такое мнение и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, который считает, что нужно усилить стратегически важный северо-восточный фланг и ослабить давление на него.

"Возможно, рейды украинской разведки в Белгородскую область, удары и приезд командования связаны и свидетельствуют о подготовке к контрнаступательным действиям. Конечно, они будут локальными, но, думаю, достаточно мощными", — отметил он.

Напомним, 9 января начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что противник не имеет успеха на Купянском направлении. По его словам, тревожных "звоночков" для Харькова нет.

В тот же день председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что над содержанием и повышением обороноспособности региона работа продолжается ежедневно.