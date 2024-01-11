"Растянут свои линии": эксперт назвал направление, куда РФ может пойти после захвата Марьинки

По словам эксперта Александра Мусиенко, после оккупации Марьинки российские войска планируют соединение с группировкой, которая движется на Георгиевку, чтобы потом свернуть на юго-запад в сторону Угледара.

При возможном захвате Марьинки Донецкой области российские оккупанты могут начать наступление в направлении Курахово. Однако, с учетом их стратегии боев в окрестностях Бахмута, нельзя исключать, что целью станет Угледар. Об этом заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Если посмотреть на карту, очевидно, идти на Курахово для россиян означает растянуть свои линии. Для нас это могло быть лучше с точки зрения того, что так логистику легче перебить", — заявил он.

Кроме того, Мусиенко отметил, что ВС РФ часто проводят наступления с разных флангов, что подтверждалось в случае с Бахмутом.

Он додавил, что, если оккупанты смогут прорваться возле Угледара, то следующей их целью станет соединение с группировкой, которая движется на Георгиевку, и полный захват населенного пункта.

Напомним, 3 декабря спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что в районе Марьинки и Новомихайловки продолжаются бои. Он отметил, что на Марьинском направлении отбито 11 вражеских атак.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал о текущей ситуации в Марьинке Донецкой области. По его словам, украинские военные еще находятся в северной части города.

2 декабря аналитики DeepState сообщили, что оккупанты начали распространять информацию, что якобы 150-я Мотострелковая дивизия ВС РФ оккупировала Марьинку. Однако бойцы из первого батальона 79-й ОДШБр ВСУ опровергли это. В частности, враг подошел к западной границе города, однако ВСУ продолжают держать оборону.