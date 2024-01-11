Россия ударила по центру Харькова ракетой из КНДР, — Офис генпрокурора (видео)

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что соответствующие выводы сделали и военные эксперты из межведомственной рабочей группы, которые находились на месте атаки и осуществляли предварительный осмотр и анализ обломков.

Российские оккупанты 2 января атаковали центр Харькова. Результаты экспертизы уцелевшей хвостовой части ракеты подтверждают, что ее разработала Северная Корея. Об этом в четверг, 11 января, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире "Суспільне. Сопротивление".

По словам Костина, чтобы подтвердить данные о происхождении оружия, которым Российская Федерация наносит атаки по территории Украины, необходима совместная системная работа прокуроров, следователей и экспертов.

Он заявил, что на днях в Офисе генпрокурора подтвердили применение врагом ракеты из Северной Кореи.

"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей", — говорится в сообщении.

Костин указал, что такие же выводы сделали военные эксперты из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора. Кроме того, по его словам, специалисты находились на месте обстрела и делали предварительный осмотр и анализ частей ракеты.

Сейчас, как уточнил Костин, продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить соответствующий факт.

"Мы также работаем над выявлением других фрагментов боеприпасов, которые были обнаружены на местах недавних атак в Харьковской и Одесской областях", — рассказал чиновник.

РФ получила от КНДР баллистические ракеты: детали

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет добавить к своему арсеналу ракеты из Ирана. Это стало очевидно еще в середине декабря 2023 года.

По словам журналистов, пока речь идет о покупке ракет малой дальности действия, однако переговоры активно продвигаются.

Ранее постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук говорил, что Северная Корея использует Украину как полигон для испытаний своих ракет. По его словам, баллистические ракеты малой дальности, переданные КНДР России, были запущены по Украине в декабре и январе.

Напомним, 10 января в Белом доме заявили, что РФ запустила по Украине баллистические ракеты из КНДР во время обстрела 6 января.

2 января ВС РФ запустили по Харькову по меньшей мере шесть ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города. Дома были сильно повреждены, от ракет остались глубокие воронки. Две женщины погибли, количество травмированных возросло до 62 человек.