"Необычная ракета": РФ могла получить оружие для атаки на Харьков от КНДР, — прокуратура

В Прокуратуре заявили, что порядковые номера, аббревиатуры были удалены. Возможно, РФ хотела скрыть происхождение ракеты.

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Следователи и специалисты закончили дополнительный осмотр обломков ракеты, которой ВС РФ нанесли удар по Харькову 2 января. Об этом заявил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко "Суспільному Харків".

Чубенко заявил, что некоторые порядковые номера, аббревиатуры и отметки с помощью приборов удалили.

"Вероятно, мы говорим о том, что кто-то желал скрыть следы, именно страны-производителя ракеты. Возможно, это ракеты, которые России предоставила Северная Корея, поскольку у них тесное взаимодействие и по вооружению, и по технологиям", – рассказал он.

Он заявил, что после обстрела 2 января назвать модель ракеты сложно.

"После подробного обзора стало ясно, что это не обычная ракета, которую использовали россияне, когда, в частности, обстреливали Харьков. Там были другие внутренние и внешние части, эта ракета больше диаметра, чем "Искандер". То есть, эта ракета визуально схожа, и тоже по некоторым деталям, но определенные части отличаются", — заявил Чубенко.

По его словам, у ракеты была другая обмотка внутренних кабелей, а также другое техническое наполнение. Именно поэтому специалисты решили, что не Россия построила ракету.

Чубенко заявил, что специалистами Института судебных экспертиз будут переданы все отчеты по осмотру ракеты. Также к работе будут привлечены специалисты военного университета Воздушных сил им. Кожедуба. Эксперты проведут комплексную взрывотехническую и военную экспертизу, чтобы установить тип ракет.

Удар по Харькову 2 января: Россия использовала не свои ракеты

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что при обстреле города Россия использовала ракеты не своего производства.

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель – это не Российская Федерация", – сказал Синегубов.

Запчасти ракеты, которой ударили по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура также сообщила, что специалисты пытаются установить, кто произвел ракеты, которыми ВС РФ ударили по городу.

"Сегодня прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет. Цель следственного действия – проверить версию по производству указанных ракетных боеприпасов за пределами России", — сказано в сообщении.

Запчасти ракеты, которой ударили по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

Также ранее СМИ сообщали, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет купить еще у Ирана. По словам журналистов, еще в середине декабря 2023 года стало очевидно, что Кремль хочет приобрести у Тегерана это оружие. Пока речь идет о покупке ракет малой дальности действия, однако переговоры активно продвигаются.

Напомним, 2 января ВС РФ запустили по Харькову по меньшей мере шесть ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города. Как позже стало известно, по городу ударили ракетами "Искандер-М" и "Кинжал". Один из ударов оставил воронку глубиной шесть метров, другой — воронку диаметром 7,5 метров.