"Незвичайна ракета": РФ могла отримати зброю для атаки на Харків від КНДР, — прокуратура

У Прокуратурі заявили, що порядкові номери, абревіатури було видалено. Можливо, РФ хотіла приховати походження ракети.

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Слідчі та фахівці закінчили додатковий огляд уламків ракети, якою ЗС РФ завдали удару по Харкову 2 січня. Про це заявив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко "Суспільному Харків".

Чубенко заявив, що деякі порядкові номери, абревіатури та позначки за допомогою приладів видалили.

"Ймовірно, ми говоримо про те, що хтось бажав приховати сліди, саме країни-виробника ракети. Можливо, це ракети, які Росії надала Північна Корея, оскільки у них тісна взаємодія і щодо озброєння, і щодо технологій", — розповів він.

Він заявив, що після обстрілу 2 січня назвати модель ракети складно.

"Після детального огляду стало зрозуміло, що це не звичайна ракета, яку використовували росіяни, коли, зокрема, обстрілювали Харків. Там були інші внутрішні та зовнішні частини, ця ракета більшого діаметра, ніж "Іскандер". Тобто, ця ракета візуально схожа, і теж за деякими деталями, але певні частини відрізняються", — заявив Чубенко.

За його словами, у ракети була інша обмотка внутрішніх кабелів, а також інше технічне наповнення. Саме тому фахівці вирішили, що не Росія побудувала ракету.

Чубенко заявив, що фахівцями Інституту судових експертиз будуть передані всі звіти з огляду ракети. Також до роботи будуть залучені фахівці військового університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Кожедуба. Експерти проведуть комплексну вибухотехнічну та військову експертизу, щоб встановити тип ракет.

Удар по Харкову 2 січня: Росія використовувала не свої ракети

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що під час обстрілу міста Росія використовувала ракети не свого виробництва.

"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник — це не Російська Федерація", — сказав Синєгубов.

Запчастини ракети, якою вдарили по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура також повідомила, що фахівці намагаються встановити, хто виробив ракети, якими ЗС РФ вдарили по місту.

"Сьогодні прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет. Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва зазначених ракетних боєприпасів за межами Росії", — сказано в повідомленні.

Запчастини ракети, якою вдарили по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура

Також раніше ЗМІ повідомляли, що РФ отримала від КНДР балістичні ракети і хоче купити ще в Ірану. За словами журналістів, ще в середині грудня 2023 року стало очевидно, що Кремль хоче придбати в Тегерана цю зброю. Поки що йдеться про купівлю ракет малої дальності дії, проте переговори активно просуваються.

Нагадаємо, 2 січня ЗС РФ запустили по Харкову щонайменше шість ракет, усі вони були націлені на Шевченківський район. Йдеться про житлову забудову майже в центрі міста. Як пізніше стало відомо, по місту вдарили ракетами "Іскандер-М" і "Кинджал". Один з ударів залишив вирву глибиною шість метрів, інший — вирву діаметром 7,5 метрів.