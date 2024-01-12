Возможны штрафы: какие услуги украинцы не смогут получить без разрешения ТЦК

Принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанных разрешается только в случае, если они находятся на воинском учете. Пересекать госграницу также необходимо при наличии соответствующих документов.

Военнообязанные мужчины не могут воспользоваться определенными услугами в Украине без согласования с ТЦК и СП. Об этом сообщил руководитель практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Иван Колганов в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, мужчинам призывного возраста без согласия ТЦК становится сложнее реализовать свои права. В частности, без военно-учетного документа военнообязанные граждане не могут устроиться на работу и поступить на учебу.

"Надо обратить внимание, что принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он находится на воинском учете. Также и относительно пересечения государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", — сказал Иван Колганов.

По его словам, согласно постановлению Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 "О порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", частные и государственные учреждения и организации должны проверять все документы о воинском учете при приеме на работу, в противном случае работодателю может грозить штраф. В частности, в течение недели после приема на работу, увольнения, обучения или его завершения, они должны сообщать ТЦК об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов. Также мужчина не сможет получить статус безработного без военного билета в центре занятости.

Напомним, юрист Андрей Топчий сообщил, что мужчина может получить отсрочку от мобилизации из-за наличия жены или одного из своих родителей или партнера, которые являются инвалидами I или II группы. Однако для этого они не должны иметь других трудоспособных лиц, которые могли бы о них заботиться.

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Терновая рассказала, что отсрочку от призыва не предоставляют автоматически. Поэтому украинцам нужно собрать пакет документов, написать соответствующее заявление и автоматически явиться в ТЦК.