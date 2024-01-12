ВС РФ серьезно окопались в Крыму: в "Атеш" рассказали, к чему готовится враг (фото, видео)

Почти целая рота российских военнослужащих окопалась в посадках, которые расположены в 15 километрах от Евпатории. Партизаны также наблюдают периодический подвоз боеприпасов.

Украинское подполье обнаружило позиции Вооруженных сил Российской Федерации возле Евпатории во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"В течение 35 дней наши агенты смогли разведать расположение почти целой роты в России в 15 километрах от Евпатории", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что противник всеми силами готовится отражать наступление Вооруженных сил Украины. Для этого он серьезно окопался на двух посадках, длиной почти километр каждая.

На российские позиции часто ездят военные грузовики. В частности, подполье смогло узнать о порядке подвоза боеприпасов и инженерных устройств для возможной дальнейшей диверсии. Российские военные серьезно готовятся, однако наблюдение ведут слишком слабо.

"Видимо, если ты далеко от фронта, то никто тебя не сможет убить. Это заведомо ложное утверждение и мы скоро это докажем", — отметили в "Атеш".

В партизанском движении добавили, что ежедневно не дают покоя оккупантам и коллаборационистам. Также "Атеш" ведет комплексную разведку и готовит различные диверсии.

Напомним, 11 января в "Атеш" сообщили о проведении разведки на аэродроме в Евпатории в Крыму. Подполью удалось обнаружить российский ЗРГК "Панцирь-С1", самолеты Бе-12 и Ан-12.

9 января стало известно, что ВС РФ готовятся к обороне Крыма. Для этого враг создавал огневые точки, строил новые фортификационные сооружения и укреплял старые, создавал "тероборону" и усиливал патрули.