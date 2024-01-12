Приехал заключить "историческое соглашение": премьер Великобритании Сунак уже в Киеве (фото)

Британский премьер Риши Сунак добрался до Киева президентским поездом. Он заявил, что приехал в Украину передать "простое сообщение".

Появились первые фото с визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Соответствующие кадры 12 января опубликовали в Getty Images.

На фото видно, что на столичный вокзал британский политик прибыл президентским поездом. Кадры, сделанные в VIP-вагоне, указывают, что он приехал в компании заместителя начальника штаба обороны и командующего Королевской морской пехоты генерала Гвина Дженкинса.

Риши Сунак с Гвином Дженкинсом Фото: Getty Images

Впоследствии также появились фото с самого вокзала. На них видно, как премьер Великобритании спускается с поезда на платформу.

Риши Сунак на вокзале в Киеве Фото: Getty Images

Сам Сунак также опубликовал в соцсетях первое фото со своей поездки в Киев. Он подчеркнул, что приехал "передать простое сообщение".

"Наша поддержка не может и не ослабнет. Всем украинцам, Британия с вами — сколько угодно", — написал британский премьер.

Риши Сунак в Киеве Фото: Twitter / Риши Сунак

Сунак объявит новый пакет помощи

На правительственном сайте Великобритании сообщили, что цель визита их премьера — объявление нового пакета помощи для Украины.

Британцы увеличат поддержку Украины до 2,5 миллиарда фунтов. Новый пакет помощи включает "самые масштабные обязательства" по беспилотникам.

Пресс-служба подчеркнула, что Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подпишут "историческое соглашение" о сотрудничестве в сфере безопасности.

"Я прибыл сегодня с единственным месседжем: Британия также не пошатнется. Мы будем стоять рядом с Украиной и в самые темные часы, и в лучшие грядущие времена. Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность является нашей безопасностью. Сегодня мы делаем шаг вперед, увеличивая нашу военную поддержку, предоставляя тысячи высокотехнологичных дронов и подписав новое соглашение в сфере безопасности, чтобы предоставить Украине долговременные обязательства", — заявил британский премьер-министр.

Напомним, Фокус передавал детали по содержанию соглашения по безопасности, которое должны заключить Великобритания и Украина. Также сообщалось, что кроме финансирования производства БПЛА в новый пакет помощи входят дальнобойные ракеты, системы ПВО и артснаряды.

11 января Фокус публиковал основные заявления Зеленского с его визита в Латвию.