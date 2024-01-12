Силы обороны отвоевали у Вербового полкилометра территории, — Федоров

По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, на Запорожском направлении защитники отражают атаки противника и "противостоят российской армии в сверхсложных условиях".

Украинские военные продолжают борьбу с российскими оккупантами и продвигаются на фронте. В районе Вербового Запорожской области Силы обороны отвоевали у врага полкилометра территории. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ", — подчеркнул он.

По словам Федорова, на Запорожском направлении защитники отражают атаки противника. Так, неподалеку Вербового Силы обороны отвоевали у россиян полкилометра территории.

"На Запорожском направлении Силы обороны отражают вражеские атаки. Неподалеку Вербового отвоевано у врага полкилометра территории", — говорится в сообщении.

Ситуация вблизи Вербового 12 января/Deep State

Напомним, в декабре 2023 года издание NYT писало, что американские и украинские военные ищут новую стратегию, чтобы противостоять РФ в Украине, поскольку контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов.

Также 29 декабря комбриг ВСУ рассказал о вероятности глухой обороны в 2024 году. По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петра Горбатенко, многие украинцы хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, но это может привести к еще большим жертвам.