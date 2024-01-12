Подальше от Крыма: ВС РФ строят военно-морскую базу в 900 км от Украины, — Буданов

Российская база в Абхазии еще не построена. Однако место швартовки кораблей РФ уже стало целью для украинского оружия, заявил командующий ВМС Украины.

РФ начала строить военно-морскую базу, на которой будут стоять корабли Черноморского флота. Базу разместят на территории оккупированной части Грузии — в Абхазии, которая находится под контролем Кремля. О новых решениях страны-агрессора заявил глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

Буданов указал, что возможное место расположения новой военной базы ВС РФ — город Очамчира на восточном побережье Черного моря, подконтрольное временно оккупированной россиянами Абхазии, части Грузии. Глава ГУР не привел деталей проекта Кремля. Однако отметил, что Украина и в дальнейшем будет получать под контролем мореходные пути в северной части моря. Также в пределах досягаемости — газодобывающие платформы неподалеку от западного побережья Крымского полуострова.

Отметим, Очамчир — абхазский город, в котором до российской оккупации проживало около 20 тыс. человек. Начиная с 2009 года РФ рассматривала эту местность как возможное место базирования части флота: эти планы возобновились в 2022 году во время вторжения в Украину. В частности, президент Владимир Путин в октябре 2023 года встретился с местным пророссийским политиком Асланом Бжанией и объявил о заключении соответствующего соглашения — об этом написали на портале BBC.

В то же время, как сообщили в Управлении иностранных военных исследований (The Foreign Military Studies Office, FMSO) армии США, возле Очамчири на сегодня нет глубоководных портов, пригодных для базирования военных кораблей РФ.

Между тем командующий МВД Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа прокомментировал возможные действия россиян. Военный в разговоре с журналистами "Украинской правды" отметил, что враг действительно пытается перевести флот в Абхазию из-за недостатков портов в Севастополе (слишком закрытый) и в Новороссийске (слишком открытый). Также он заявил, что новый порт станет "законной целью" для Сил обороны Украины: местность уже использовали для швартовки российских катеров.

Отметим, расстояние от будущей военно-морской базы РФ до украинской территории — около 900 км.

Расстояние от берегов Абзахии до Украины Фото: Google Maps

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, за почти два года войны РФ потеряла 23 военных корабля и одну подводную субмарину. Военные суда уничтожали противокорабельными ракетами — например, так потопили российский флагман "Москва". Также применяли морские дроны — так подбили десантный корабль в Новороссийске. Также состоялось попадание британскими ракетами Storm Shadow: они ударили по штабу ЧФ в Севастополе осенью 2023 года и по ВДК "Новочеркасск" в Федосии. Во время последнего удара могли погибнуть почти 80 человек экипажа: об этом сообщали росСМИ, но официально не подтвердили в российских властях.

Напоминаем, 12 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В офисе британского премьера сообщили, что страна продолжит предоставлять Украине дальнобойные ракеты для ударов по российским позициям.