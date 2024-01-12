"Серийные номера теряются в боях": Украина не всегда сообщает о расходе оружия, — объяснение ISW

Согласно отчету Минобороны США, по ряду причин Киеву не всегда удается отчитаться о расходе техники и вооружений в установленные 90 дней. Но обновленные протоколы позволили улучшить статистику неучтенного оружия с 10 февраля 2023 года по 2 июня 2023 года.

Управление генерального инспектора Минобороны США 11 января опубликовало отчет, в котором сообщалось, что проблемы со своевременным учетом некоторой помощи Украине во многом связаны с ограниченными возможностями Пентагона. Но речь не идет о том, что что-то из поставленных вооружений могло быть неправомерно присвоено. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 января.

В отчете сообщается, что Управление оборонного сотрудничества с Украиной (ODC-Ukraine) не смогло должным образом провести инвентаризацию военной помощи в течение установленных 90 дней. Объясняется это нехваткой кадров, отсутствием протоколов для ведения базы данных мониторинга и отсутствием внутреннего контроля для проверки данных в базе данных.

По словам генерального инспектора Министерства обороны Роберта Сторча, это не означает, что запасов "нет" или же они "не используются". В отчете отмечается, что представители Украины предоставляют "сырые" данные, и что работают над реализацией системы для более эффективного использования серийных номеров.

В отчете также идет речь о том, что Украина провела инвентаризацию, и ее результаты не загрузили в соответствующую базу данных. Уровень просрочек Министерства обороны (количество переданных Соединенными Штатами Украине оборонных товаров, которые не документировались должным образом в течение 90 дней с момента прибытия) все еще не соответствует нормами США. Но все же обновленные протоколы позволили улучшить статистику неучтенных поставок с 10 февраля 2023 года по 2 июня 2023 года.

В составленном отчете не учитывались возможные нецелевые "перенаправления" военной помощи США, которая могла не дойти до украинской армии. В отчете также не было каких-то доказательств того, что что-либо из военной помощи США пошло не по назначению.

Сообщается, что ответственность за соблюдение стандартов несет ODC-Украина, а то, что не удается соблюсти стандарты, судя по всему, связано с кадровыми и логистическими вопросами, а не со злым умыслом.

У украинского персонала только 10 сканеров штрих-кодов для записи серийных номеров, при этом ни один из них не используется на передовой. Не всегда удается сообщить о расходе вооружений в течение установленных 90 дней из-за того, что серийные номера теряются или становятся нечитаемыми из-за боевых повреждений. Упоминалось и о том, что Украина иногда не предоставляла своевременные письменные отчеты об израсходованных вооружениях из-за разницы в стандартах учета потерь Украины и Министерства обороны США.

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