Летят мимо цели: оккупанты "проклинают" снаряды из КНДР, — военные РФ (фото)

По информации провоенных Telegram-каналов, бойцы ВС РФ жалуются на "недолеты" и "перелеты" северокорейских боеприпасов и отмечают низкое качество пороха.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что Северная Корея передала Российской Федерации артиллерийские снаряды, однако вражеские артиллеристы жалуются на низкое качество боеприпасов. Об этом сообщает The Moscow Times.

По словам российских военных блогеров, больше всего нареканий у ВС РФ на качество и количество пороха в снарядах. По словам в прошлом близкого к расформированной ЧВК "Вагнер" Telegram-канала "Grey Zone", российским военным на вооружение поступают иранские снаряды, о которых отзываются "неплохо", однако "проклинают" северокорейские.

Grey Zone о снарядах из КНДР

Их, по информации в заметке, оккупанты "в лучшем случае "используют для работы по плановым целям, где "точность и выход снаряда имеет наименьшую важность".

"Что касается северокорейских реактивных снарядов, то летят они, по словам артиллеристов, едва ли не вдвое меньше по дальности, чем, например, наши", — уверяет автор канала.

Grey Zone о снарядах из КНДР

Также, как информирует Telegram-канал "Портфель Генштаба", оккупанты жалуются на "недолеты" и "перелеты" северокорейских снарядов.

По их словам, боеприпасы летят мимо цели, поскольку заряд пороха в гильзах часто не соответствует заявленному.

"Портфель Генштаба" о снарядах из КНДР

Однако иранские снаряды, как отмечается в заметке, летят "очень хорошо", хотя и оставляют следы копоти, от которых приходится чистить бойчик оружия.

Как рассказал сотрудник проекта WarGonzo Алексей Ларкин, северокорейские снаряды — "абсолютный кал", и если боеприпас не долетел и упал на голову российской пехоте — поблагодарить стоит "полуголодных корейских подростков, которые собрали его за миску риса".

"Вряд ли полуголодные пхеньянские рабочие могут сделать ультрасовременную вундервафлю, если они не в состоянии собрать простенький снаряд для пушки", — отмечает Ларкин.

Ларкин о снарядах из КНДР

Россия получает баллистические ракеты от КНДР

В начале января иностранные журналисты писали, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты и пусковые установки. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, РФ уже использовала эти ракеты для ударов по территории Украины.

В частности, по крайней мере одна ракета была запущена в конце прошлого года в направлении Запорожской области. Еще несколько ракет было использовано во время атаки на Харьков в ночь на 2 января.

В Госдепе США говорят, что передача Северной Кореей оружия России подрывает глобальный режим нераспространения. Поэтому США решили ввести санкции против организаций и людей, которые причастны к поставкам баллистических ракет из КНДР.

Напомним, ранее представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что информация о передаче российские баллистических ракет из КНДР является "необоснованной". По его мнению, Северная Корея не считает нужным комментировать каждое безосновательное обвинение США.