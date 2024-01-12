"Страдают украинцы": США ввели санкции из-за поставок баллистических ракет из КНДР в РФ

Решение Северной Кореи предоставить оружие РФ подрывает глобальный режим нераспространения, а также ухудшает ситуацию в Украине, уверяют в Госдепе США.

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Государственный департамент США 11 января решил ввести санкции против трех российских организаций и одного физического лица, которые причастны к поставке и испытанию баллистических ракет Северной Кореи для использования Россией против Украины. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Решение предоставить России баллистические ракеты, как отметил он, повышает риски страдания украинского народа. Кроме того, такое решение подрывает глобальный режим нераспространения.

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Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем внимательно следят за любой поддержкой, которую Россия оказывает КНДР в обмен на это оружие. Американские власти будут использовать все доступные инструменты для определения и установления лиц и организаций, причастных к соответствующим поставкам оружия между Северной Кореей и Россией.

"Мы без колебаний примем дальнейшие действия", — подчеркнул Блинкен.

Оружие из КНДР для России

Кроме возможных поставок баллистических ракет малой дальности, Северная Корея может продавать в РФ новые типы тактических управляемых ракет. По оценкам Минобороны Южной Кореи, КНДР по состоянию на конец декабря 2023 года предоставила России около 5 тысяч контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 миллиона выстрелов 152-миллиметровых снарядов или около 400 тысяч выстрелов 122-мм артиллерийских снарядов.

Напомним, 11 января в ГУР заявили, что РФ вышла на показатель производства в два млн боеприпасов в год. Оккупанты все еще имеют дефицит боеприпасов в 500 тысяч снарядов в год. Его покрывают за счет Беларуси, Ирана и КНДР.