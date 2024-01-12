"Страждають українці": США запровадили санкції через постачання балістичних ракет із КНДР до РФ

Рішення Північної Кореї надати зброю РФ підриває глобальний режим нерозповсюдження, а також погіршує ситуацію в Україні, запевняють у Держдепі США.

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Державний департамент США 11 січня вирішив запровадити санкції проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, які причетні до постачання та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією проти України. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Рішення надати Росії балістичні ракети, як наголосив він, підвищує ризики страждання українського народу. Окрім того, таке рішення підриває глобальний режим нерозповсюдження.

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Блінкен заявив, що Сполучені Штати й надалі уважно стежать за будь-якою підтримкою, яку Росія надає КНДР в обмін на цю зброю. Американська влада використовуватиме усі доступні інструменти для визначення і встановлення осіб і організацій, причетних до відповідного постачання зброї між Північною Кореєю і Росією.

"Ми без вагань вживемо подальших дій", – наголосив Блінкен.

Зброя з КНДР для Росії

Окрім можливого постачання балістичних ракет малої дальності, Північна Корея може продавати в РФ нові типи тактичних керованих ракет. За оцінками Міноборони Південної Кореї, КНДР станом на кінець грудня 2023 року надала Росії близько 5 тисяч контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона пострілів 152-міліметрових снарядів або близько 400 тисяч пострілів 122-мм артилерійських снарядів.

Нагадаємо, 11 січня в ГУР заявили, що РФ вийшла на показник виробництва у два млн боєприпасів на рік. Окупанти все ще мають дефіцит боєприпасів у 500 тисяч снарядів на рік. Його покривають коштом Білорусі, Ірану та КНДР.