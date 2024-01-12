"Шансы есть": Украине нужно больше штурмовиков для военных действий, – Сырский

По словам командующего сухопутными войсками Александра Сырского, важную роль в продвижении украинских сил могли бы сыграть американские самолеты A-10, а также ударные вертолеты.

Украина нуждается в большем количестве военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики A-10 для поддержки пехоты и самолеты, способные запускать крылатые ракеты большой дальности. Об этом сказал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью Reuters от 12 января.

Сырский заявил, А-10 могли бы оказать решающую поддержку сухопутным войскам в перехвате инициативы противника. Он отметил, что эти самолеты предназначены для поражения "всего, что противостоит пехоте".

"Я бы говорил об A-10 как об одном из вариантов, если их нам дадут… Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, имеющая широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей в помощь пехоте", — сказал генерал.

Военачальник также считает, что важную роль могут сыграть ударные вертолеты. Речь идет о таких моделях как AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk.

Сырский отметил, что российские войска непрерывно атакуют на нескольких участках фронта, а украинские силы совершают небольшие контратаки. По его мнению, вероятность поворота в войне в пользу Украины все еще существует.

"Я думаю, что шансы есть всегда. Нужно просто их найти и использовать", — заявил он.

Напомним, 4 января спикер Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что украинские летчики могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года. О подчеркнул, что на подготовку пилотов нужно от пяти до восьми месяцев.

Ранее, 28 декабря, бывший специальный советник главнокомандующего Украины Дэниел Райс сказал в комментарии СМИ, что прибытие в Украину западных самолетов в больших количествах должно обеспечить Украине превосходство в воздухе.