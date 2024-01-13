"Некому летать": "самый смертоносный" пилот раскрыл тайну, получила ли Украина F-16

По словам подполковника ВВС США Дэна Хэмптона, первой важной задачей для украинских летчиков после того, как они получат истребители F-16, будет уничтожение российских самолетов МиГ и Су.

Подполковник американского военно-воздушного флота, летчик Дэн Хэмптон, известный под позывным "Two Dogs" и признанный одним из самых "опасных" летчиков на F-16, поделился своим мнением о наличии западных истребителей в Украине. Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Их не используют в Украине. На них некому летать. Я имею в виду, что несколько украинских пилотов (на учебе) в Дании, здесь (в США). И они не наняли никого из нас (западных пилотов в отставке, имеющих опыт оперирования F-16 и готовых помогать защищать Украину – ред.). Поэтому кто бы на них летал?", – заявил Хэмптон.

Летчик отметил, что изначально он предлагал Украине начать подготовку своих собственных летчиков. Однако, учитывая, что этот процесс требует времени, он также предложил параллельно привлекать "частных подрядчиков" для поддержки.

"И они этого не сделали… Я слышал, что причиной было то, что правительство Украины продолжало надеяться, что Америка или страны НАТО отправят своих военных летчиков, которые будут помогать воевать за Украину", — добавил летчик.

По словам подполковника, это нереалистичное ожидание.

"Если бы воевал обычный военный офицер, это означало бы, что оно должно иметь одобрение своего правительства, а это означает прямую конфронтацию с Москвой. Не то, чтобы это имело значение. Я имею в виду: кого волнует, что делает Москва? Но политиков это волнует", — объяснил экспилот ВВС США.

Дэн Хэмптон выразил надежду, что украинские власти осознают, что такое сценарий маловероятен.

Он добавил: "Я надеюсь, что те, кто будет пилотировать эти самолеты, будут именно ваши собственные летчики или специалисты, которых они заранее обучат для этой цели".

Кроме того, по его словам, с помощью этих истребителей украинская армия сможет действовать и "делать то, что ей нужно".

"Что должна сделать Украина, чего она не смогла сделать, так это получить преимущество в воздухе. Это значит, что небо над Украиной принадлежит Украине, и все, что залетает в ваше воздушное пространство, будет сбито. По-моему, вот из чего должны начать F-16.Это "вымести" с неба российские МиГи и Су", – рассказал военный.

Дэн Хэмптон: почему пилота называют "самым смертоносным"

Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) участвовал в военных конфликтах в Персидском заливе, на Косово и в Ираке. Он выполнил 151 боевой вылет, установив рекорд по числу военных наград среди американских пилотов истребителей с времен вьетнамской войны.

Ему присуждены награды "Пурпурное сердце", 4 Почетных креста за выдающийся героизм в воздухе, а также 8 "Воздушных медалей" ВВС США за смелость в ходе воздушных боев.

Дэн Хэмптон заявил, что сам готов сражаться за Украину, если правительства обеих стран решат вопрос частных военных подрядчиков для выполнения полетов над Украиной.

Напомним, что в Минобороны рассказали о работе "Авиационной коалиции". Генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк рассказал, что украинские пилоты и другие группы авиационного персонала вскоре перейдут к программе переобучения на истребителях.

6 января стало известно, что первая партия F-16, обещанная Данией для передачи Украине до Нового года, задерживается. В Дании заявили о невыполнении условий со стороны Украины.