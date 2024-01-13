"Усилит нашу ПВО": эксперт оценил работу украинской РЭБ против российских ракет

Военный эксперт Александр Мусиенко выразил оптимизм относительно перспектив и дальнейшего развития систем радиоэлектронной борьбы.

Украина активно развивает технологии радиоэлектронной борьбы, это позволяет снижать риски от ракетных атак Вооруженных сил Российской Федерации и защищать гражданское население. Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщило Еспресо.

"Сегодня появилось довольно интересное сообщение в сводке Воздушных сил Вооруженных Сил Украины о том, что 20 ракет, которые были выпущены Россией по территории Украины, очевидно среди них были и баллистические, там не конкретизируется были ли ракеты КН-23, их нет в перечне", — отметил Мусиенко.

Он отметил, что в сообщении также было указано, что 20 ракет не достигли целей, возможно, приоритетных куда они запускались. Мусиенко предположил, что так произошло из-за того, что Украина применила системы радиоэлектронной борьбы.

"Это интересная вещь, потому что раньше я такого не припоминаю в официальных сводках, а это может означать, что Украина пытается на фоне того, что у нас отсутствует сейчас достаточное количество систем для борьбы с баллистическими ракетами, таких как SAMP/T или Patriot, экспериментировать такими вариантами, как действовать РЭБами и отклонять эти ракеты с курса, в идеале так, чтобы они сходили с траектории, падали и попадали в цель не в больших городах, а где-то за городом, где-то в полях, лесах, где нет людей или меньшее количество людей находится, автомобилей, техники, предприятий и так далее", — сказал Александр Мусиенко.

Он также выразил оптимизм относительно перспектив и дальнейшего развития этих технологий. "Я думаю, если дальше ее будут так развивать, то это перспективно с точки зрения того, что это усилит нашу противовоздушную оборону", — отметил аналитик.

Обстрел Украины 13 января

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время ракетной атаки по Украине утром 13 января силами ПВО было сбито восемь крылатых ракет.

"Восемь — это именно те ракеты, по которым отработала противовоздушная оборона противоогневыми средствами", — уточнил Игнат, добавив, что ВС РФ выпустили по Украине шесть "Кинжалов", половина из которых не достигли своей цели. В общем не долетели более 20 всех выпущенных противником средств воздушного нападения. Это стало возможным благодаря активному противодействию средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 13 января Фокус писал, что в результате утренней атаки есть прилеты в нескольких регионах Украины. Обошлось без погибших, но в Шостке, Сумской области, ранена 47-летняя женщина.

Кроме того, эксперты рассказали о местах запусков дронов-камикадзе. По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка, для ударов по территории Украины ВС РФ, кроме беспилотников, используют также комплексы С-300 и корабли-носители крылатых ракет.