"Фейерверк в Саках": ВСУ ликвидировали топ-офицера ВКС РФ в Крыму

Российский летчик Александр Чернобрывый был заместителем командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка и управлял самолетами Су-24 и Су-30СМ.

Вооруженные силы Украины в ходе атаки на военные объекты на территории временно оккупированного Крыма уничтожили заместителя командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка российских войск Александра Чернобрывого. Об этом 13 января сообщил в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным"Штирлиц".

Чернобрывый был ликвидирован во время удара по аэродрому "Саки" 6 января 2024 года. И хотя российские официальные источники не сообщали о его смерти, по словам Штефана, командир был "успешно демобилизирован" во время "фейерверка на аэродроме "Саки". Также по некоторым данным, вместе с российским офицером погибли еще три оккупанта.

Согласно данным сайта "Миротворец", куда подполковник попал в 2018 году, Чернобрывый родился в Крыму в 1985 году. Проходил обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище, по окончании которого в 2007 году получил российское гражданство.

Позже в составе подразделений ВВС Черноморского флота РФ был летчиком Су-24 и Су-30СМ. В последствии был летчиком штурмовой эскадрильи Сакского отдельного штурмового авиаполка, а с 2023 года служил заместителем командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка ВКС России.

Напомним, 6 января на территории временно оккупированного Крыма в районе аэродрома "Саки" прозвучало несколько взрывов, после чего над полуостровом начали работать средства ПВО. Позже стало известно, что в Саках, где базировался 43-й истребительный авиационный полк воздушных сил РФ, были уничтожены российские РЛС, а также склад с боеприпасами.