До 100 тысяч: разведчица ВСУ рассказала, как может проходить мобилизация женщин в Украине

Разведчица Ярина Чорногуз считает, что мотивированных служить в армии женщин в Украине достаточно и ей противно, что норма защищать женщинами Родину не закреплена законодательно.

Военнослужащая ВСУ Ярина Чорногуз, которая является разведчицей и боевым медиком, высказалась за мобилизацию женщин в Украине, чтобы противостоять российской агрессии. Она считает, что можно мобилизовать примерно 100 000 женщин, которые имеют мотивацию и желание служить в армии. Об этом Чорногуз написала на своей странице в Facebook.

Чорногуз считает, что при наличии мотивации, желания и физически выносливая женщина может стать оператором дрона, боевым медиком и даже пехотинцем или разведчицей. Также такие женщины могут служить в штабах и в подразделениях обеспечения армии.

"Это все реально. Таких женщин в Украине достаточно", — пишет военнослужащая ВСУ.

Чорногуз считает, что согласно потребностям армии, можно мобилизировать условные 100 тысяч женщин, которые не являются единственными опекунами детей или людей с инвалидностью, а также не принадлежат к поколению старшего возраста, имеющего уже взрослых детей.

По мнению разведчицы, все мобилизированные женщины должны будут пройти не только курс молодого бойца, но и усиленный курс обустройства боевых позиций.

Чорногуз считает, что украинки не идут в армию не из-за страха боевых действий, а из-за страха столкнуться с обесцениванием со стороны мужчин. Она считает, что можно создать профильные женские подразделения для выполнения тех или иных задач на войне.

Также военнослужащая ВСУ написала, что ей "противно, что обязанность женщин защищать Родину в силах обороны – не закреплена законодательно на уровне с мужчинами".

Чорногуз называет одной из причин, почему власть в Украине не хочет мобилизировать женщин, что есть опасения появления медийного эффекта, которым воспользуется российская пропаганда. "Мол, у них уже мужики, кончились, мобилизуют женщин", — пишет боевой медик.

По словам Чорногуз, мобилизация мотивированных женщин произведет совершенно противоположный этой пропаганде эффект. В этом случае будет показано, что "мы действительно мощная нация, если в ней воюют за государственность оба пола".

"Если не будет хотя бы такого равенства в обязательной мобилизации, по-моему, это приведет к ухудшению отношения к женщинам от мужчин после окончания большой войны. Ибо у многих будет ощущение, что только они в основном жертвовали собой ради выживания всего народа. Будет увеличение неравенства", — написала Чорногуз.

Также военнослужащая ВСУ отметила, что многие женщины уже отдали свою жизнь за Украину, пока многие мужчины так и не дошли до армии за почти 10 лет войны с Россией.

Напоминаем, что в ВСУ объяснили, обязателен ли воинский учет во время войны для всех женщин. Если профессия женщин востребована, они могут присоединиться к ВСУ самостоятельно или через мобилизацию. Сейчас проблем нет, поскольку украинки звонят в ТЦК, проходят медкомиссию, становятся на учет и продолжают заниматься своей работой, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Также напоминаем, что командир ВСУ высказался о мобилизации женщин в Украине. Военный "Крым" раскритиковал украинское общество за отсутствие "запроса на мужество". По его словам, женщины не гордятся мужчинами, которые уже в рядах ВСУ.