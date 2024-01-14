Война в Украине повлияла на граждан в РФ: Британия рассказала, что изменилось для россиян (фото)

Россияне борются за доступ к больничным услугам по всей стране. В РФ наблюдается дефицит лекарственных средств, рассказали в британской разведке.

Российско-украинская война влияет на сферу здравоохранения в Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве Британии отметили, что гражданское население России, вероятно, испытывает на себе влияние войны, в частности в сфере здравоохранения. По информации российских СМИ, общественность борется за доступ к больничным услугам по всей стране. Также в РФ наблюдается дефицит лекарственных средств, в частности антибиотиков широкого спектра действия.

Кроме этого, в британской разведке отметили, что война может в значительной степени влиять на это, поскольку в медицинских учреждениях лечат раненых. Мало того, правительство РФ вынуждено сокращать гражданские медицинские учреждения из-за нехватки медицинского персонала и финансовых трудностей.

Напомним, 12 января председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский рассказал, что Россия почувствовала действие санкций, однако влияние могло бы быть сильнее, если бы западные партнеры принимали соответствующие санкционные решения с начала 2022-го года.

9 января в СМИ сообщили, что у российского президента Владимира Путин есть три вызова, а именно финансирование войны против Украины, поддержание уровня жизни населения и защиты макроэкономической стабильности. Россия смогла стабилизировать ситуация в экономике благодаря доходам от продажи нефти и газа, умелого управления финансами и слабого применения западных ограничений.