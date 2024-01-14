"Ужас и смерть": офицер ВСУ объяснил, почему мужчины боятся мобилизации (видео)

Мировоззрение новобранцев меняется, когда они видят внутреннее побратимство и отношение командира и бойца. Майор ВСУ Максим Жорин заверил, что в их бригаде люди могут общаться на равных.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин считает, что граждане боятся мобилизации из-за того, что имеют страх перед тем, чего еще не знают. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

"До того как они (мобилизованные, — ред.) попадают в армию у них существует страх перед тем, чего они не знают. Они не знают, что их ждет вообще", — сказал Максим Жорин.

По его словам, гражданские представляют войну "как сплошной ужас и смерть". Жорин отметил, что возможно "где-то так и есть", но военные воспринимают это совершенно иначе. Также он отметил, что новобранцы меняют свое отношение к жизни, когда попадают в коллектив 3-й ОШБр. В частности, их мировоззрение меняется, когда они видят внутреннее побратимство и отношение командира и бойца.

"У нас командир и боец — это не люди из разных миров, это люди из одного мира. У нас командир — это первый среди равных, а не человек, к которому нельзя подходить", — пояснил майор ВСУ.

Заместитель командира 3-й ОШБр добавил, что в их бригаде люди могут общаться на равных — бойцы подходят с инициативами к командиру, а командир может подойти с просьбами или идеями к старшему начальнику. В результате внутренняя атмосфера создает фундамент для того, чтобы это конвертировалось в результаты на поле боя.

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