Пока российский караул был в телефонах: "Атеш" попал на территорию ВС РФ в Крыму (фото, видео)

Мобилизованные в этой воинской части подсказали, когда и где лучше провести фото и видеофиксацию, рассказали в украинском подполье.

Украинское подполье проникло на территорию воинской части Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты успешно провели разведывательные действия на территории 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что пока российский караул был занят важными делами в своих телефонах, агенты "Атеш" смогли быстро все разведать и зафиксировать. Зато мобилизованные в этой воинской части подсказали, когда и где лучше провести фото и видеофиксацию.

Координаты воинской части ВС РФ в Феодосии — 45.050157, 35.383069.

Воинская часть ВС РФ в Феодосии

В "Атеш" отметили, что вся полученная информация была передана Вооруженным силам Украины.

"Наше движение растет с каждым днем, как и быстрая деоккупация украинской территории от России", — добавили в подполье.

Напомним, 12 января в партизанском движении "Атеш" сообщили об обнаружении позиций российских военных возле Евпатории во временно оккупированном Крыму. Подполье отметило, что противник готовится отражать позиции Сил обороны.

10 января стало известно о том, что партизаны обнаружили место расположения врага в Черноморске в Крыму. Оккупанты расположили базу на старом винзаводе, который давно не работает. На территории было расположено до пяти единиц КамАЗов, машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик.