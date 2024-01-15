Украинские Abrams получили динамическую защиту: что известно об ARAT-1 (фото)

Динамическую защиту на американские танки начали устанавливать во время боевых действий в городской застройке во время операции в Ираке. Она должна предоставить до 500-550 мм дополнительной защиты против кумулятивов.

В украинской армии на вооружении есть 31 танк Abrams M1A1 SA. Теперь стало известно, что машины начали оснащать комплектом динамической защиты M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1). Соответствующее видео распространяется по социальным сетям в Х (ранее Твиттер).

Соединенные Штаты передали Украине машины в версии Situantional Awareness, которые довольно распространены в американских вооруженных силах. Ранее все фотографии Abrams в составе ВСУ были без динамической защиты. Теперь как минимум одна машина получила ее.

ARAT-1 входит в комплект Tank Urban Survival Kit, который применялся армией США во время боевых действий в Ираке. В "Милитарном" отмечают, что существует два варианта ДЗ M19 и M32. Второй вариант похож на изогнутую плитку. Украинские танки получили версию M19.

Динамическая защита M19 (сверху) и M32 (снизу) динамическая защита M19 (сверху) и M32 (снизу)

M19 ARAT-1 производится с 2006 года компанией EBAD для боевых действий в условиях городской застройки. В основе динамической защиты лежат блоки ДЗ M5 для БМП Bradley BRAT. Дополнительное бронирование должно обеспечить защиту от кумулятивных боеприпасов с пробитием около 500-550 мм.

Динамическая защита на Abrams быстро устанавливается и может быть заменена в полевых условиях. Сопутствующий вред при срабатывании ARAT-1 сведен к минимуму благодаря испытаниям. Таким образом вероятность детонации соседних блоков динамической защиты сведена является низкой. На один борт машины приходится 32 блока, дополнительно их можно установить на башню Abrams.

Напомним, 7 января в Минобороны Украины показали американский танк Abrams где-то на полигоне.

27 декабря аналитик сообщил, как американские Abrams защитить от FPV-дронов.