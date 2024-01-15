Мобилизация в Украине: кого из мужчин запрещено бронировать от призыва в 2024 году

Объекты критической инфраструктуры или предприятия оборонно-промышленного комплекса могут забронировать своих работников от мобилизации во время войны.

Во время всеобщей мобилизации некоторые мужчины могут быть забронированы от призыва в ряды ВСУ. Издание "24 Канал" рассказало о категориях граждан, которые нельзя бронировать.

Некоторые предприятия, учреждения и организации могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако существуют мужчины, которые не подлежат бронированию несмотря на то, что они работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от мобилизации не могут быть забронированы мужчины, которые имеют отсрочку от призыва. Тогда как в соответствии с письмом Минобороны от 11 марта 2022 года запрещено бронировать военнообязанных, имеющих дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности. В частности, речь идет о специальностях рядового и старшинского состава, а именно 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Также запрещено бронировать офицерский состав по группам BOC — 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Подробнее о специальностях можно узнать по ссылке.

Напомним, адвокаты Ирина и Владислав Леоновы рассказали, что украинцы могут обжаловать решение ВВК в высшей ВВК или в суде. Мужчина может получить отсрочку от отправки на службу в случае обжалования заключения медкомиссии.

14 января народный депутат Елена Мошенец сообщила, что в новом законопроекте о мобилизации рассмотрят вопрос призыва людей с инвалидностью. В частности, предлагается освобождать от мобилизации и давать отсрочки не по группам, а по списку болезней.