Перенимают опыт "СВО": белорусские военные отправились в Россию на учения (видео)

По данным Минобороны Беларуси, акцент во время занятий будет сделан на опыте российских войск, которые воюют против Украины. Как долго это продлится — неизвестно.

Белорусские военные отправились на территорию России, чтобы перенять у оккупантов опыт, который был получен в ходе ведения "СВО" (официальное название Кремля полномасштабной войны в Украине, — ред.). Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси в социальной сети Facebook 15 января.

По данным пресс-службы, в России беларусы собираются пройти специальное обучение, которое якобы поможет им набраться необходимых знаний.

"В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными Силами России в ходе ведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что как только обучения закончатся, то белорусские военные вернутся сразу же на родину и будут выступать в роли инструкторов по "наиболее сложным предметам боевой подготовки".

Полученный опыт они должны будут передать подразделениям Вооруженных Сил Беларуси. Как долго продлятся занятия и в каком формате они будут проходить — неизвестно.

Ситуация в Беларуси: что известно

8 января появилась информация, что Беларусь строит военный городок возле Украины, который должен быть готов к марту нынешнего года. Военный эксперт Олег Жданов считает, что, скорее всего, в новом военном городке разместится гарнизон, задачей которого будет прикрытие государственной границы. При этом нельзя отрицать, что он будет использован россиянами в качестве передовой базы, если с севера снова будет наступление.

Анонимный боец полка имени Кастуся Калиновского, который воюет против России в Украине, также считает, что эта территория может быть использована для нападения.

"Скорее всего, в будущем россияне, учитывая свои предыдущие ошибки, будут атаковать Чернигов со стороны РФ. Им понадобится такая же база на территории Гомельской области для ротации, снабжения и так далее", — заявил боец.

10 января сообщалось, что в Беларуси остаются несколько сотен "вагнеровцев", однако количество техники продолжает уменьшаться. Предположительно, ее вывозят и передают российским военным.

Напомним, 25 декабря Александр Лукашенко заявлял, что военные якобы начали подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам. По его словам, если глава государства не воспользуется этим шансом, то страну "постигнет крах".