В России выпускникам школ разрешено подписывать контракты с российской армией. По последним данным, известно о пяти россиянах 2005 года, которые погибли на российско-украинской войне, рассказали в британской разведке.

В Российской Федерации на войну могут вербовать мужчин из бедных и сельских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве Британии отметили, что, вероятно, для поддержки российско-украинской войны на войну могут вербовать мужчин из бедных и сельских региональных общин России.

11 января 2023 года заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что к Вооруженным силам Российской Федерации присоединилось 500 тысяч человек в 2023 году. В британской разведке считают, что эта цифра может быть существенно завышенной.

Кроме этого, с апреля 2023 года в России выпускникам школ разрешили подписывать контракты с российской армией, в частности с целью достижения целевых показателей набора российских военных. По последним данным, опубликованным "Медиазоной" и российской службой BBC, во время российско-украинской войны погибли по меньшей мере пятеро россиян 2005 года рождения.

Напомним, 15 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий заявил, что в России мобилизация не проводится массово. Однако россияне имеют мотивацию вступать в ряды ВС РФ — заработная плата.

11 января экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж сообщил, что скрытая мобилизация в России не принесла желаемого результата. По его словам, с начала полномасштабного вторжения украинским военным удалось уничтожить до 90% личного состава российских профессиональных частей.