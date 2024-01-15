Танк "испарился": бойцы ЦСО "А" показали эффектное уничтожение техники РФ возле Авдеевки (видео)

Операторы СБУ направили дрон в боекомплект российского танка. В результате попадания от вражеской техники почти ничего не осталось.

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили российский танк с помощью беспилотного летательного аппарата возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале 15 января.

"Невероятно красивое уничтожение российского танка дроном", — сказал Сергей Стерненко.

Он отметил, что украинские военные заставили вражеский танк "испариться". В частности, чтобы помочь ему в этом операторы дронов попали в БК военной техники.

Сергей Стерненко опубликовал видео, в котором показал, как украинские военные зафиксировали перемещение российского танка на поле. Беспилотник преследовал свою цель, после чего нанес точный удар в БК техники. В результате чего произошел мощный взрыв — в небо поднялся огонь и густой дым, а военная техника перестала функционировать и не подлежит восстановлению.

На момент публикации материала пресс-центр СБУ не публиковал видеоролик с поражением российского танка, от которого почти ничего не осталось.

Напомним, 14 января первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что за неделю с 7 по 14 января украинские военные уничтожили 5270 российских военных и 534 единицы вооружения и боевой техники. Среди потерь врага были зафиксированы танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО, установки ПВО, спецтехника.

В тот же день аналитик группы Oryx Naalsio сообщил, что с начала наступления Вооруженных сил Российской Федерации на Авдеевку Донецкой области россияне потеряли 488 единиц военной техники, тогда как украинские военные — 37. Также у врага увеличилось количество потерь в Покровском районе.