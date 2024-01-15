Возле Новомихайловки ситуация критическая: DeepState оценил ситуацию на Авдеевском направлении

Российские военные активизировались на многих участках фронта. Враг накапливает технику и личный состав для усиления давления на украинских бойцов, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются оккупировать Степное возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram-канале.

По состоянию на вечер 14 января ситуация в Степном не претерпела изменений.

"Кац*пы активно пытаются занять Степное, но так же активно мрут. Ситуация в селе не изменилась", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что также враг активизировался в районе Авдеевских дач, что восточнее Авдеевского коксохимического завода, там продолжаются бои. Также оккупанты не прекращают ежедневные штурмы в Первомайском, в частности в этом году спокойных дней там почти не было. Зато у Новомихайловки критическая ситуация, россияне лезут с севера, востока и юга.

Авдеевское направление

На Бахмутском направлении российские военные возобновили активность между Веселым и Спорным, продолжаются бои. Также противник атаковал район кладбища возле Хромового и восточнее Авдеевки, однако по предварительной информации, изменения не зафиксированы.

Бахмутское направление

На Сватовском отрезке оккупанты продвинулись восточнее Макеевки. Аналитики отметили, что события происходили в первые дни года, поэтому только сейчас была смогла уточнить линию соприкосновения. Также враг активизировался в районе Нововодяного, в последние дни ВС РФ штурмуют западнее села. Кроме этого, произошли столкновения восточнее Тернов.

Сватовское направление

На Таврическом отрезке россияне подтягивают силы для усиления давления на украинский плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако враг понес потери в живой силе и военной технике.

Левобережье Днепра

На Беломосковском, Северского, Белгородском, Бердянском и Запорожском отрезках ситуация без изменений.

Аналитики отметили, что россияне активизировались на многих участках фронта. В частности, происходит накопление техники и личного состава для усиления давления на ВСУ.

"Соответственно вторая половина зимы будет сложной", — добавили в DeepState.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 14 января сообщили, что российские военные продвинулись возле Авдеевского коксохимического завода на Донбассе. Также враг наступал на юго-востоке от Авдеевского террикона.

Также аналитики ISW рассказали, что ВС РФ могут готовиться к новому наступлению. В частности, враг ждет, пока земля в восточных и южных регионах замерзнет, чтобы попытаться продвинуться вперед.