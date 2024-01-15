Проблемы с безопасностью: почему Австралия утилизирует вертолеты MHR90, а не передает их ВСУ

Королевские Воздушные силы столкнулись с проблемами двигателей на Taipan еще в 2010 году. С тех пор они неоднократно ломались и были аварии с погибшими.

Украинская община вышла на протест в Австралии из-за решения правительства утилизировать 45 вертолетов MHR90 вместо того, чтобы передать их Украине. Австралийский телеканал ABC News рассказал, почему Киев не получит вертолеты.

В сентябре 2023 года Австралия вывела из эксплуатации транспортные вертолеты MHR-90 Taipan. Списание произошло значительно раньше, чем было запланировано. Это произошло из-за инцидента во время учений в Квинсленде. Тогда вертолет MHR90 разбился и в результате погибли 4 военных.

MRH90 имеет проблемы с самого начала программы Фото: Australian Department of Defence

Изначально вертолеты Taipan планировали списать в 2037 году, однако Королевские Воздушные силы столкнулись с рядом проблем:

апрель 2010 года — приостанавливается эксплуатация 11 вертолетов MRH90 из-за выхода из строя двигателей;

июнь 2019 года — журналисты получают данные, что MRH90 вызывают беспокойство у военных. Авиапарк ограничен в миссиях из-за проблемных двигателей;

октябрь 2020 года — в Сенате подтвердили, что MRH90 имеет слишком узкие двери, чтобы вести огонь при спуске десанта. Также грузовой крюк называется "постоянной проблемой";

июнь 2021 года — Королевские Воздушные силы приземляют все 47 вертолетов Taipan из-за "мер безопасности". Обнаружены проблемы с техобслуживанием в системе IT-поддержки вертолета;

декабрь 2021 года — премьер-министр Скотт Моррисон объявил о намерениях списать все MRH90 — на 10 лет раньше запланированного;

март 2023 года — 10 военных вынуждены были покинуть борт MRH90. Очевидцы сообщили об искрах в верхней части лопастей винта и взрыве перед падением вертолета. Его удалось аварийно посадить.

19 декабря 2023 года Украина сделала официальный запрос на получение списанных вертолетов. Организатор митинга, который состоялся в Австралии на прошлых выходных, Антон Богданевич говорит, что Украина оценивает риски иначе.

"Мы оцениваем риски по-другому. У нас война. Австралийское правительство почему хочет, чтобы мы все, налогоплательщики, заплатить около 2 миллиардов долларов, чтобы утилизировать их. Они хотят похоронить вертолеты в австралийской земле, загрязнять окружающую среду вместо того, чтобы помочь другу в беде", — говорит Богданевич.

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Екатерина Аргиру сказала, что правительство Австралии не объяснило, почему вертолеты решили утилизировать. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что он до сих пор надеется на то, что есть возможность получить Taipan. Он тоже не получил ответа от правительства.

Представитель Минобороны сообщил журналистам, что вертолеты утилизируют экологическим и экономическим путями, а некоторые запчасти сохранят для других операторов NH90. Заменят более 40 вертолетов американскими UH-60M Black Hawk. Также в ведомстве заявили, что Австралия остается одной из крупнейших стран вне НАТО, кто помогает Украине. Общая помощь составила 910 млн долларов, из которых 730 млн пошли на военную технику.

Напомним, 12 января украинская диаспора призвала Австралию не утилизировать вертолеты MH90, а передать ВСУ.

8 января аналитики Janes сообщили, что Австралия уже начала процесс утилизации транспортных вертолетов, так как не нашлось на них покупателей.